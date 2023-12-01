Олег ​Романцев будет работать в «Пари НН»

Сегодня Олег Романцев принял участие во встрече главного тренера нижегородского клуба Сергея Юрана с болельщиками, а также провел для них автограф-сессию. О планируемом сотрудничестве с Романцевым на мероприятии заявил генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

«После автограф-сессии мы пройдем в кабинет, и вторая часть будет уже закрытой, во время нее мы будем обсуждать, как Олег Иванович будет встроен в работу клуба. Какую-то придумаем правовую конструкцию, которая бы давала возможность ему быть участным в жизни клуба, делать стратегические поправки и дальше принимать участие в развитии клуба. Нам очень важны его экспертиза и опыт», — сказал руководитель клуба.

Романцев тренировал «Спартак» с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. Под его руководством красно-белые становились восьмикратными чемпионами России, трехкратными обладателем Кубка страны, а также чемпионом и победителем Кубка СССР. С 2009 по 2012 год Романцев находился в клубе в качестве тренера-консультанта, после чего завершил активную тренерскую деятельность по состоянию здоровья. В январе ему исполнится 70 лет.