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10:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Работник «ВЭБ-Арены» рассказал об уборке снега во время матча

Один из сотрудников «ВЭБ-Арены» рассказал о том, как он вместе с коллегами был вынужден заниматься уборкой снега во время матча 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» (2:0). Об этом сообщает «Чемпионат».

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Напомним, матч прошел в условиях аномального снегопада, который метеорологи назвали сильнейшим за все 145 лет наблюдений. Непосредственно во время игры на поле появлялись люди с лопатами, убиравшие снег.

«Чистить поле прямо во время матча разрешил судья. Перед игрой подошел и сказал, что можно аккуратно это делать в то время, когда мяч будет на противоположной половине поля. Впервые ли у нас такое? Да всякое бывало, всякое видел.

Как успевали чистить прямо во время матча? Да хватало времени! Аккуратненько. Главное, успевать, пока мяч на другой половине поля. Выбирали время и выбегали. Ничего сложного, лопата же не весит миллион килограмм. Акинфеев на все это смотрел с улыбкой, но с нами не общался. Не думаю, что ему было до этого.

Нас сейчас называют героями, но мы не герои. Герои нам не нужны. Нам нужны футболисты. Хотя, конечно, я против игры в такую погоду — в футбол надо летом играть», — рассказал сотрудник.

Благодаря победе над «Ростовом» ЦСКА смог подняться на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» армейцы отстают на семь очков. В заключительном туре перед уходом на зимнюю паузу ЦСКА сыграет на выезде с «Краснодаром».

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Работник «ВЭБ-Арены» рассказал об уборке снега во время матча
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