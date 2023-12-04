Работник «ВЭБ-Арены» рассказал об уборке снега во время матча

«Чистить поле прямо во время матча разрешил судья. Перед игрой подошел и сказал, что можно аккуратно это делать в то время, когда мяч будет на противоположной половине поля. Впервые ли у нас такое? Да всякое бывало, всякое видел.



Как успевали чистить прямо во время матча? Да хватало времени! Аккуратненько. Главное, успевать, пока мяч на другой половине поля. Выбирали время и выбегали. Ничего сложного, лопата же не весит миллион килограмм. Акинфеев на все это смотрел с улыбкой, но с нами не общался. Не думаю, что ему было до этого.



Нас сейчас называют героями, но мы не герои. Герои нам не нужны. Нам нужны футболисты. Хотя, конечно, я против игры в такую погоду — в футбол надо летом играть», — рассказал сотрудник.