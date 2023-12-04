Работник «ВЭБ-Арены» рассказал об уборке снега во время матча

Напомним, матч прошел в условиях аномального снегопада, который метеорологи назвали сильнейшим за все 145 лет наблюдений. Непосредственно во время игры на поле появлялись люди с лопатами, убиравшие снег.
«Чистить поле прямо во время матча разрешил судья. Перед игрой подошел и сказал, что можно аккуратно это делать в то время, когда мяч будет на противоположной половине поля. Впервые ли у нас такое? Да всякое бывало, всякое видел.
Как успевали чистить прямо во время матча? Да хватало времени! Аккуратненько. Главное, успевать, пока мяч на другой половине поля. Выбирали время и выбегали. Ничего сложного, лопата же не весит миллион килограмм. Акинфеев на все это смотрел с улыбкой, но с нами не общался. Не думаю, что ему было до этого.
Нас сейчас называют героями, но мы не герои. Герои нам не нужны. Нам нужны футболисты. Хотя, конечно, я против игры в такую погоду — в футбол надо летом играть», — рассказал сотрудник.
Благодаря победе над «Ростовом» ЦСКА смог подняться на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» армейцы отстают на семь очков. В заключительном туре перед уходом на зимнюю паузу ЦСКА сыграет на выезде с «Краснодаром».