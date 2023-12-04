«Спартак» отреагировал на скандал в Грозном с участием Абаскаля
Пресс-служба «Спартака» выпустила заявление о скандальном эпизоде с участием главного тренера команды Гильермо Абаскаля по ходу матча 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).
Пресс-служба «Спартака» выпустила заявление о скандальном эпизоде с участием главного тренера команды Гильермо Абаскаля по ходу матча 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).
Испанский специалист был удален в первом тайме после того, как толкнул праздновавшего забитый гол «Ахмата» полузащитника Бернарда Беришу. Этому эпизоду было уделено отдельное внимание в отчете о матче на официальном сайте «Спартака».
«На 33-й минуте случился эпизод, который во многом перевернул игру. Его главным действующим лицом стал Бериша. Сначала косовский легионер грозненцев выдал очень удачный пас внешней стороной стопы на Агаларова, который перебросил Селихова и открыл счет.
Праздновать гол Бериша побежал… к тренерской скамейке “Спартака”. Причем сделал это максимально странно: на скорости он прыгнул двумя ногами вперед, находясь в непосредственной близости от Абаскаля. Изумлённый тренер хотел вытолкнуть провокатора за пределы нашей технической зоны, а тот, ощутив на себе прикосновение, рухнул на землю и схватился за лицо.
Арбитр расценил это как физическое воздействие на Беришу и удалил Гильермо. Тогда как игрок грозненцев получил лишь желтую карточку. Почему ВАР не подсказал Кукуляку, с чего все началось — загадка», — сказано в отчете матча.
Если действия Абаскаля будут расценены КДК РФС как «прямое физическое воздействие на соперника», то ему может грозить дисквалификация на срок до шести матчей.
После поражения от «Ахмата» «Спартак» опустился на седьмое место. От лидирующего «Зенита» красно-белые отстают на восемь очков. В заключительном туре перед уходом на зимнюю паузу «Спартак» сыграет дома с «Крыльями Советов».