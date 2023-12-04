РПЛ обсудит с клубами перенос матчей 18-го тура на следующий год

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Матчи 17-го тура РПЛ в Москве между ЦСКА и «Ростовом» (2:0), а также между «Локомотивом» и «Зенитом» (3:1) прошли в условиях сильного снегопада, что привело к волне недовольства среди игроков и тренеров.

Президент РПЛ Александр Алаев допустил, что матчи 18‑го тура чемпионата из‑за погодных условий могут быть перенесены на весеннюю часть сезона.

«Посмотрим, какая ситуация будет с погодой к следующему туру. У нас есть возможность перенести матчи на весеннюю часть чемпионата. Посмотрим, что будем делать», — сказал Алаев.

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев сообщил, что в РПЛ рассматривают два варианта проведения 18-го тура.

«В понедельник РПЛ будет обзванивать клубы, если они единогласно примут решение перенести следующий тур на весну, то в следующие выходные у нас футбола не будет. Есть второй вариант, при котором тур будет сыгран, потому что проблемы только в московских матчах и в игре в Воронеже. Может быть компромиссный вариант — матчи в южных городах и Санкт‑Петербурге играются, а московские переносятся на весну и, возможно, в Воронеже. Это будет понятно до вечера вторника, как мне коллеги объяснили», — сказал Черданцев.

Матчи 18-го тура запланированы на 8—10 декабря . Матчи должны пройти в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Воронеже, Краснодаре, Сочи и Грозном. Синоптики прогнозируют, что вслед за снегопадом в столице ожидается серьезное похолодание.

Расписание 18-го тура РПЛ