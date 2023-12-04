РПЛ: «Ростов» сам отказался от домашних матчей в декабре
Президент РПЛ Александр Алаев объяснил, почему матч 17-го тура между ЦСКА и «Ростовом» (2:0), прошел в Москве, а не в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Президент РПЛ Александр Алаев объяснил, почему матч 17-го тура между ЦСКА и «Ростовом» (2:0), прошел в Москве, а не в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Напомним, матч прошел в условиях аномального снегопада, который метеорологи назвали сильнейшим за все 145 лет наблюдений.
«Конечно, мы понимаем, что “Ростов” — южный город, там надо играть в декабре. Но не все зависит от нас. Футбольный клуб “Ростов” сам к нам обратился еще перед началом сезона с просьбой не назначать игры на декабрь, потому что у них запланирована реновация поля. Да, мы понимаем, что, конечно, было бы проще сыграть в Ростове в декабре, но тогда есть риск, что поле будет не готово ко второй части сезона. Поэтому здесь пришлось нам всем пойти навстречу, чтобы ко второй части сезона оно было готово», — сказал Алаев.
Матч первого круга между ЦСКА и «Ростовом» (3:3) в Ростове-на-Дону был проведен 24 сентября. 29 ноября эти же команды провели в Ростове-на-Дону встречу ¼ финала Пути РПЛ Кубка России, которая закончилась ничейным результатом (1:1).