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12:25 (мск), источник: Sportmail.ru

РПЛ: «Ростов» сам отказался от домашних матчей в декабре

Президент РПЛ Александр Алаев объяснил, почему матч 17-го тура между ЦСКА и «Ростовом» (2:0), прошел в Москве, а не в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Напомним, матч прошел в условиях аномального снегопада, который метеорологи назвали сильнейшим за все 145 лет наблюдений.

«Конечно, мы понимаем, что “Ростов” — южный город, там надо играть в декабре. Но не все зависит от нас. Футбольный клуб “Ростов” сам к нам обратился еще перед началом сезона с просьбой не назначать игры на декабрь, потому что у них запланирована реновация поля. Да, мы понимаем, что, конечно, было бы проще сыграть в Ростове в декабре, но тогда есть риск, что поле будет не готово ко второй части сезона. Поэтому здесь пришлось нам всем пойти навстречу, чтобы ко второй части сезона оно было готово», — сказал Алаев.

Матч первого круга между ЦСКА и «Ростовом» (3:3) в Ростове-на-Дону был проведен 24 сентября. 29 ноября эти же команды провели в Ростове-на-Дону встречу ¼ финала Пути РПЛ Кубка России, которая закончилась ничейным результатом (1:1).

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 РПЛ: «Ростов» сам отказался от домашних матчей в декабре
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