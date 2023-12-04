РПЛ: «Ростов» сам отказался от домашних матчей в декабре

«Конечно, мы понимаем, что “Ростов” — южный город, там надо играть в декабре. Но не все зависит от нас. Футбольный клуб “Ростов” сам к нам обратился еще перед началом сезона с просьбой не назначать игры на декабрь, потому что у них запланирована реновация поля. Да, мы понимаем, что, конечно, было бы проще сыграть в Ростове в декабре, но тогда есть риск, что поле будет не готово ко второй части сезона. Поэтому здесь пришлось нам всем пойти навстречу, чтобы ко второй части сезона оно было готово», — сказал Алаев.