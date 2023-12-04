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12:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Василий Уткин объяснил, почему матчи РПЛ проводятся зимой

После 17-го тура РПЛ, матчи которого прошли в условиях сильного снегопада, известный блогер Василий Уткин написал в соцсетях, зачем матчи проводятся такое время года.

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«Вот вы говорите: давайте начнем пораньше, летом. Давайте начнем попозже, в марте. Ведь время есть! Иногда еще именно вот к этому приплетается возврат к системе весна- осень.
Но всё же проще гораздо. Эти матчи совершенно необходимы телевидению. Они позволяют рассчитывать на подписку на Матч-Премьер в декабре и феврале, хотя бы частичного сегмента обычных подписчиков. И это не имеет отношения, кстати, к тому, какая на телевидении администрация. Нормальная деловая логика. Нужно больше зарабатывать на футболе, тогда и не придется крохи считать», — написал Василий Уткин.

Тема проведения матчей в неподходящих погодных условиях широко обсуждается в российском футболе. В частности, Валерий Карпин раскритиковал решение о проведении матча «Ростова» с ЦСКА во время сильного снегопада.

Также появилась информация, что Премьер-лига обсудит с клубами перенос матчей ближайшего тура на следующий год.

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