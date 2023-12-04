Василий Уткин объяснил, почему матчи РПЛ проводятся зимой

«Вот вы говорите: давайте начнем пораньше, летом. Давайте начнем попозже, в марте. Ведь время есть! Иногда еще именно вот к этому приплетается возврат к системе весна- осень.

Но всё же проще гораздо. Эти матчи совершенно необходимы телевидению. Они позволяют рассчитывать на подписку на Матч-Премьер в декабре и феврале, хотя бы частичного сегмента обычных подписчиков. И это не имеет отношения, кстати, к тому, какая на телевидении администрация. Нормальная деловая логика. Нужно больше зарабатывать на футболе, тогда и не придется крохи считать», — написал Василий Уткин.