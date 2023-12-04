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12:57 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» готов зимой расстаться с Виктором Мозесом

Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Metaratings.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, московский клуб будет готов расторгнуть контракт с 32-летним нигерийцем по взаимному согласию сторон, если ему поступит предложение от другого клуба. Действующий контракт Мозеса со «Спартаком» истекает ближайшим летом.

Мозес перешел в «Спартак» в октябре 2020 года из «Челси» за 5,3 млн евро. За три года в московском клубе полузащитник провел 78 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 10 результативных передач. В составе «Спартака» Мозес стал обладателем Кубка России.

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«Спартак» готов зимой расстаться с Виктором Мозесом
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