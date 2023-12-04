«Спартак» готов зимой расстаться с Виктором Мозесом

По информации источника, московский клуб будет готов расторгнуть контракт с 32-летним нигерийцем по взаимному согласию сторон, если ему поступит предложение от другого клуба. Действующий контракт Мозеса со «Спартаком» истекает ближайшим летом.

Мозес перешел в «Спартак» в октябре 2020 года из «Челси» за 5,3 млн евро. За три года в московском клубе полузащитник провел 78 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 10 результативных передач. В составе «Спартака» Мозес стал обладателем Кубка России.