Капитан «Спартака» Джикия зимой может перейти в «Локомотив»

По информации источника, «Локомотив» проявляет интерес к 30-летнему защитнику, который в этом сезоне не получает большого игрового времени в «Спартаке». Осложнить процесс переговоров по Джикии могут финансовые сложности у «железнодорожников» и отсутствие ясности по позиции главного тренера в стане «красно-белых».

Информацию об интересе «Локомотива» подтвердил агент футболиста Вадим Шпинев.

— «Локомотив» действительно интересуется возможностью трансфера Джикии. Насколько реален такой вариант? Решать футболисту, — сказал Шпинев.

Стоит отметить, что Джикия является воспитанником «Локомотива» — с 2011 по 2013 год он выступал за вторую команду «железнодорожников» в ПФЛ.