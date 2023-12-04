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12:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Капитан «Спартака» Джикия зимой может перейти в «Локомотив»

Московский «Локомотив» рассматривает возможность приобретения капитана «Спартака» Георгия Джикии в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Metaratings.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, «Локомотив» проявляет интерес к 30-летнему защитнику, который в этом сезоне не получает большого игрового времени в «Спартаке». Осложнить процесс переговоров по Джикии могут финансовые сложности у «железнодорожников» и отсутствие ясности по позиции главного тренера в стане «красно-белых».

Информацию об интересе «Локомотива» подтвердил агент футболиста Вадим Шпинев.

— «Локомотив» действительно интересуется возможностью трансфера Джикии. Насколько реален такой вариант? Решать футболисту, — сказал Шпинев.

Стоит отметить, что Джикия является воспитанником «Локомотива» — с 2011 по 2013 год он выступал за вторую команду «железнодорожников» в ПФЛ.

Джикия перешел в «Спартак» зимой 2017 года из «Амкара» за 2,35 млн евро. Контракт 30-летнего защитника с командой истекает ближайшим летом. В этом сезоне Джикия провел за «красно-белых» лишь девять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

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