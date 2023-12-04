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13:08 (мск), источник: Sportmail.ru

КДК РФС рассмотрит удаление Абаскаля. Бериша наказан не будет

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о повестке заседания по итогам 17-го тура РПЛ, в котором состоялся матч между «Ахматом» и «Спартаком» (2:1). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спартак
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Источник: Чемпионат.com

«Болельщики “Ахмата” бросили две пластиковые бутылки, одна из которых выкатилась на поле. Рассмотрим удаление главного тренера “Спартака” Гильермо Абаскаля за агрессивное поведение. Он приглашен на заседание.

Что касается Бериши, то у КДК РФС нет оснований на рассмотрение поведения, потому что главный судья оценил его поведение желтой карточкой. У КДК РФС нет юрисдикции для рассмотрения данного дела», — сказал Григорьянц.

Отмечая забитый мяч своей команды, легионер «Ахмата» Бернард Бериша подбежал к главному тренеру «Спартака» и прямо перед ним прыгнул двумя ногами вперед. Гильермо Абаскаль в ответ схватил Беришу, и тот повалился на газон. Тренер «Спартака» получил красную карточку за физическое воздействие против игрока соперника, а футболист — желтую за неспортивное поведение.

В официальном протоколе матча отмечено, что Абаскаль был удален за «физическое воздействие, выраженное в толчке игрока соперников двумя руками в спину с применением чрезмерной силы после остановки игры». Согласно дисциплинарному регламенту РФС, такое поведение наказывается дисквалификацией до четырех матчей.

После поражения от «Ахмата» «Спартак» опустился на седьмое место. От лидирующего «Зенита» «красно-белые» отстают на восемь очков. В заключительном туре перед уходом на зимнюю паузу «Спартак» сыграет дома с «Крыльями Советов».

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