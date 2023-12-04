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14:30 (мск), источник: Sportmail.ru

События недели. Феноменальная игра Панарина, поражения «Зенита» и «Спартака»

Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных событий минувшей недели.

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Камбэк «Ман Сити» в Лиге чемпионов, «Ливерпуль» вышел в плей-офф Лиги Европы

Состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «ПСЖ» сыграл вничью с «Ньюкаслом». Дортмундская «Боруссия» обыграла Милан и гарантировала себе выход в плей-офф. «Манчестер Сити» проигрывал 0:2 по ходу матча с «РБ Лейпциг», но Холанд и Фоден помогли одержать победу со счетом 3:2. «Атлетико» обыграл «Фейеноорд» и досрочно вышел в плей-офф. «Барселона» обыграла «Порту» и, набрав 12 очков, обеспечила себе выход в плей-офф.

Источник: Reuters

По итогам пятого тура группового этапа Лиги Европы определились 14 участников плей-офф турнира. Первые места в своих группах и прямой выход в плей-офф гарантировали себе «Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, «Байер» и «Ливерпуль», который обыграл ЛАСК со счетом 4:0.

Также места в весенней части турнира обеспечили себе «Брайтон», «Фрайбург», «Марсель», «Ренн», «Рома», «Славия», «Вильярреал» и «Вест Хэм».

Источник: Reuters

«Спортинг» гарантированно стал вторым в группе и вышел в 1/16 финала. С той же стадии турнира продолжат борьбу «Фейеноорд» и «Янг Бойз», обеспечившие себе третьи места в группах в Лиге чемпионов.

В Лиге конференций по итогам пятого тура группового этапа определились 12 участников плей-офф турнира. Первые места в своих группах и прямой выход в плей-офф добыли ПАОК, в составе с российским полузащитником Магомедом Оздоевым, и «Виктория Пльзень».

Источник: Пресс-служба клуба ПАОК

Также места в весенней части турнира обеспечили себе «Серветт», «Айнтрахт», «Маккаби» Тель-Авив, «Астон Вилла», «Слован», «Брюгге», «Лилль», «Гент», «Буде-Глимт» и «Фиорентина». С какого раунда они начнут выступления в плей-офф, станет известно позднее.

Задоров сменил клуб, Кучеров установил рекорд «Тампы», Панарин продолжает набирать очки

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Александр Овечкин повторил результат Эрика Стаала по количеству игр и вошел в топ-50 в истории лиги. Капитан «Кэпиталз» провел 1365-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Также Александр прервал четырехматчевую серию без набранных очков.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отыграл на ноль 40-й матч в карьере. По этому показателю он поднялся на третье место среди всех российских вратарей, разделив эту позицию с голкипером «Нью-Йорк Айлендерс» Семеном Варламовым.

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров стал игроком «Ванкувера». Он уже успел набрать очки в новой команде, отметившись голевой передачей.

Источник: Reuters

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан лучшим игроком ноября в НХЛ. Он первым набрал 40 очков в текущем сезоне и установил рекорд «Тампы».

Игрок «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин возглавляет рейтинг на получение премии «Харт трофи», вручаемой самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. В матче против «Сан-Хосе» российский нападающий оформил хет-трик. Он довел общее число своих голов в регулярном сезоне-2023/24 до 15.

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Ковальчук возобновит карьеру в «Спартаке», СКА одержал 10-ю победу подряд

Ковальчук проведет свой первый матч за «Спартак» 24 декабря. Ранее стало известно, что 40-летний нападающий подпишет контракт с командой до конца сезона. «Спартак», тем временем, потерпел пятое поражение в шести матчах уступив «Салавату».

Источник: РИА "Новости"

Илья Ковальчук шесть лет назад в составе СКА. Теперь ветеран вернется в родной «Спартак»

СКА обыграл «Витязь» в овертайме со счетом 3:2, питерцы поднялись на 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, эта победа стала 10-й подряд для подопечных Романа Ротенберга. «Динамо» вновь возглавило Западную конференцию благодаря победе над «Трактором» со счетом 4:2. Один из аутсайдеров чемпионата «Барыс» обыграл лидера Восточной конференции магнитогорский «Металлург» со счетом 5:2. Несмотря на поражение, «Металлург», имея в активе 54 очка, сохранил за собой лидерство в конференции.

«Динамо» обыграло «Зенит», «Спартак» проиграл «Оренбургу» и другие результаты ¼ Пути РПЛ Кубка России

Московское «Динамо» на домашнем поле обыграло «Зенит» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил вышедший на замену Федор Смолов. «Спартак» на выезде проиграл «Оренбургу» со счетом 0:1. Хозяева, как и красно-белые, играли далеко не основным составом. Гол в матче с пенальти забил Николай Титков. «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА 1:1. Примечательно, что оба мяча забили игроки армейцев. На 8-й минуте матча гол в свои ворота забил Кирилл Набабкин, а на 32-й мяч в ворота «Ростова» забил Антон Заболотный. Самой результативной получилась встреча в Калининграде, где «Балтика» принимала «Локомотив». Команды сыграли вничью — 2:2.

Источник: РИА "Новости"

В РПЛ снова сменился лидер, поражение «Спартака» и «Зенита»

Фоторепортаж
Снежная битва ЦСКА и «Ростова»

Состоялись матчи 17-го тура РПЛ. «Крылья Советов» обыграли «Сочи» и вновь обошли в турнирной таблице «Спартак» с «Динамо», поднявшись на третье место. ЦСКА одержал победу над «Ростовом» со счетом 2:0. Чтобы расчистить газон московского стадиона от снега, пришлось задействовать спецтехнику. Голами в составе армейцев отметились Федор Чалов и Виктор Мендес. Карпин раскритиковал решение о проведении матча.

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Снегопад, смена лидера и удаление Абаскаля. Итоги второго игрового дня 17-го тура РПЛ

Центральный матч тура между «Локомотивом» и «Зенитом» перенесли на полчаса из-за снегопада. Игру пропустили главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов и капитан команды Дмитрий Баринов из-за дисквалификации. Это не помешало футболистам «Локомотива» выиграть со счетом 3:1. «Краснодар» вернул себе лидерство в таблице РПЛ, обыграв дома «Оренбург» со счетом 2:1. «Зенит» после поражения отстает от «Краснодара» на два очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.

Фоторепортаж
Победа «Локо» над «Зенитом» после снегопада

«Ахмат» впервые с 2018 года обыграл «Спартак» в чемпионате России. Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом 2:1. Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль был удален за толчок нападающего «Ахмата» Бернарда Бериши, который праздновал взятие ворот. Бериша получил желтую карточку. «Спартак» после поражения идет на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

Головин установил три рекорда в одном матче, «Арсенал» лидирует в АПЛ, «Интер» в Серии А, а «Реал» в Ла Лиге

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в тройку самых забивающих полузащитников в топ-5 лиг Европы. Также он установил 3 личных статистических рекорда в матче с «Монпелье»: по количеству касаний за игру, по количеству передач под удар и по количеству передач в финальную треть поля.

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«Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон» в матче 14-го тура АПЛ и благодаря этому сохраняет первое место в чемпионате. Занимающий вторую строчку «Ливерпуль» вырвал победу у «Фулхэма», а «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» и идет на третьем месте.

«Реал» обыграл «Гранаду» в матче 15-го тура чемпионата Испании и вновь поднялся на первое место в турнирной таблице. «Королевский клуб» набрал 38 очков за 15 матчей, как и уступающая лидеру по дополнительным показателям «Жирона». «Барселона» благодаря голу Жоау Феликса одержала победу над «Атлетико» и располагается на третьем месте в Ла Лиге.

«Интер» разгромил «Наполи» со счетом 3:0 и возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии. Гол Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Гавр», в составе которого выступает российский полузащитник Далер Кузяев. Парижане набрали 33 очка и продолжают возглавлять турнирную таблицу Лиги 1.

Россиянин Царукян одержал победу в UFC

Российский боец UFC Арман Царукян победил американца Бенеила Дариуша в главном бою турнира UFC on ESPN 52. На счету 27-летнего Царукяна теперь 21 победа, девять из которых нокаутом и три поражения.

Источник: https://t.me/nalyzhi

Большунов доминирует в Кубке России

Александр Большунов продолжает доминировать в сезоне-2023/24, одержав победу на шестом подряд старте Кубка России. Он выиграл масс-старт на 20 км в классическом стиле в рамках второго этапа. До этого Александр стал первым в спринте в классическом стиле, выиграл гонку с раздельным стартом свободным стилем на 10 км.

На прошлой неделе Большунов выиграл все старты первого этапа Кубка России. Он стал победителем в гонке на 15 км раздельным стартом в свободном стиле, затем выиграл коньковый спринт, а также финишировал первым в гонке с раздельным стартом на 15 км в классическом стиле.

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 События недели. Феноменальная игра Панарина, поражения «Зенита» и...
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