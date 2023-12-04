Родригао: надо думать о себе, а не болеть против «Краснодара»

«Зенит» в матче 17-го тура РПЛ проиграл «Локомотиву» и уступил лидерство в турнирной таблице «Краснодару». Команда Сергея Семака отстает от первого места на два очка.

— Ты веришь, что закончите год на первом месте? Вам нужно выиграть матч с «Пари НН», и чтобы «Краснодар» не смог обыграть ЦСКА

— Мы надеемся на это. Но больше, чем болеть против «Краснодара», нам нужно думать о нашей команде, о победе в нашей игре. Нам нужно сделать как можно больше, чтобы победить, а потом посмотреть, что произойдет, — приводит слова Родригао журналист Фабио Алейшо в своем телеграм-канале.