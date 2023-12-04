Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо
Рубин
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Кадис
Футбол. Зарубежный
3.12
Наполи
Интер
03
Футбол. Еврокубки
3.12
Вильярреал
Панатинаикос
32
Футбол. Зарубежный
3.12
Барселона
Атлетико
10
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.12
Ахмат
Спартак
21
3.12
Краснодар
Оренбург
21
3.12
Локомотив
Зенит
31
3.12
ЦСКА
Ростов
20
2.12
Пари Нижний Новгород
Урал
10
2.12
Сочи
Крылья Советов
02
2.12
Факел
Балтика
00
26.11
Ростов
Пари Нижний Новгород
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Родригао: надо думать о себе, а не болеть против «Краснодара»

Защитник «Зенита» Родригао прокомментировал турнирное положение сине-бело-голубых.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Зенит» в матче 17-го тура РПЛ проиграл «Локомотиву» и уступил лидерство в турнирной таблице «Краснодару». Команда Сергея Семака отстает от первого места на два очка.

— Ты веришь, что закончите год на первом месте? Вам нужно выиграть матч с «Пари НН», и чтобы «Краснодар» не смог обыграть ЦСКА

— Мы надеемся на это. Но больше, чем болеть против «Краснодара», нам нужно думать о нашей команде, о победе в нашей игре. Нам нужно сделать как можно больше, чтобы победить, а потом посмотреть, что произойдет, — приводит слова Родригао журналист Фабио Алейшо в своем телеграм-канале.

Встреча между «Зенитом» и «Пари НН» в рамках 18-го тура РПЛ пройдет в Санкт-Петербурге 9 декабря, а «Краснодар» сыграет против ЦСКА на своем поле 10 декабря.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Конор Макгрегор объявил себя президентом Ирландии
События недели. Феноменальная игра Панарина, поражения «Зенита» и...
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь