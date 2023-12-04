Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо
Рубин
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Кадис
Футбол. Зарубежный
3.12
Наполи
Интер
03
Футбол. Еврокубки
3.12
Вильярреал
Панатинаикос
32
Футбол. Зарубежный
3.12
Барселона
Атлетико
10
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.12
Ахмат
Спартак
21
3.12
Краснодар
Оренбург
21
3.12
Локомотив
Зенит
31
3.12
ЦСКА
Ростов
20
2.12
Пари Нижний Новгород
Урал
10
2.12
Сочи
Крылья Советов
02
2.12
Факел
Балтика
00
26.11
Ростов
Пари Нижний Новгород
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:19 (мск), источник: Sportmail.ru

В РПЛ сообщили, что не перенесут матчи 18-го тура

РПЛ не перенесет матчи 18-го тура из-за непогоды, сообщил директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов.

Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Переноса матчей 18-го тура РПЛ из-за непогоды не будет. Решение по каждой игре будет приниматься отдельно в рамках текущего регламента», — приводит слова Фетисова ТАСС.

18-й тур РПЛ начнется 8 декабря матчем в Москве между «Локомотивом» и «Уралом». 9 декабря состоятся три встречи, а 10 декабря пройдут четыре матча.

3 декабря матч 17-го тура между ЦСКА и «Ростовом» прошел на заснеженном поле. Перед началом встречи для уборки снега с поля задействовали спецтехнику. Центральный матч тура между «Локомотивом» и «Зенитом» отложили на 30 минут из-за непогоды.

Согласно регламенту у команд есть право отказаться от проведения встречи, если температура воздуха опустится ниже минус 15 градусов по Цельсию. При наличии хотя бы одного отказа игру могут перенести на резервную дату.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Cборная Бельгии представила форму с отсылкой к «Приключениям Тинтина»
Третий этап Кубка России по лыжным гонкам отменен из-за мороза
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь