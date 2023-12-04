В РПЛ сообщили, что не перенесут матчи 18-го тура

«Переноса матчей 18-го тура РПЛ из-за непогоды не будет. Решение по каждой игре будет приниматься отдельно в рамках текущего регламента», — приводит слова Фетисова ТАСС.

18-й тур РПЛ начнется 8 декабря матчем в Москве между «Локомотивом» и «Уралом». 9 декабря состоятся три встречи, а 10 декабря пройдут четыре матча.

3 декабря матч 17-го тура между ЦСКА и «Ростовом» прошел на заснеженном поле. Перед началом встречи для уборки снега с поля задействовали спецтехнику. Центральный матч тура между «Локомотивом» и «Зенитом» отложили на 30 минут из-за непогоды.