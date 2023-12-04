В РПЛ сообщили, что не перенесут матчи 18-го тура
РПЛ не перенесет матчи 18-го тура из-за непогоды, сообщил директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов.
РПЛ не перенесет матчи 18-го тура из-за непогоды, сообщил директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов.
«Переноса матчей 18-го тура РПЛ из-за непогоды не будет. Решение по каждой игре будет приниматься отдельно в рамках текущего регламента», — приводит слова Фетисова ТАСС.
18-й тур РПЛ начнется 8 декабря матчем в Москве между «Локомотивом» и «Уралом». 9 декабря состоятся три встречи, а 10 декабря пройдут четыре матча.
3 декабря матч 17-го тура между ЦСКА и «Ростовом» прошел на заснеженном поле. Перед началом встречи для уборки снега с поля задействовали спецтехнику. Центральный матч тура между «Локомотивом» и «Зенитом» отложили на 30 минут из-за непогоды.
Согласно регламенту у команд есть право отказаться от проведения встречи, если температура воздуха опустится ниже минус 15 градусов по Цельсию. При наличии хотя бы одного отказа игру могут перенести на резервную дату.