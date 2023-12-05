Глава СК РФС считает, что арбитр верно рассудил эпизод с Беришей

В матче 17-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак» на 34-й минуте Бернард Бериша забил гол в ворота красно-белых. Отмечая забитый мяч он подбежал к главному тренеру «Спартака» и прямо перед ним прыгнул двумя ногами вперед. Гильермо Абаскаль в ответ схватил Беришу, и тот повалился на газон. Тренер «Спартака» получил красную карточку за физическое воздействие против игрока соперника, а футболист — желтую за неспортивное поведение.
«Почему Бериша не был удален? Потому что в соответствии с правилами игры резервный судья и Кукуляк приняли решение, что здесь имели место провокационные действия в технической зоне команды соперника — это желтая карточка.
Сейчас можно рассуждать, что именно эта ситуация выбивается из ряда таких же и, возможно, требует большего наказания — но мы говорим о тех правилах и трактовках, которые есть сейчас. А сейчас это желтая карточка.
КДК уже дал пояснение, что не будет рассматривать эту историю, поскольку судья оценил ее на поле. Если будет жалоба в ЭСК, то ЭСК вынесет свое решение по этому поводу, но юридических последствий уже не будет.
В данном случае оснований для красной карточки, согласно правилам игры, не было. Если бы он задел тренера или находился еще ближе, если бы Абаскалю пришлось сделать какой-то маневр для того, чтобы избежать, то это была бы совершенно другая история», — сказал Каманцев в трансляции программы «Коммент. Шоу» на YouTube.
«Ахмат» впервые с 2018 года обыграл «Спартак» в матче чемпионата России, встреча закончилась со счетом 2:1. После этого поражения красно-белые располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. Удаление главного тренера «Спартака» рассмотрит КДК РФС. Испанскому тренеру красно-белых грозит дисквалификация на несколько матчей.