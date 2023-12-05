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11:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Глава СК РФС считает, что арбитр верно рассудил эпизод с Беришей

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев считает, что арбитр Евгений Кукуляк принял верное решение, показав полузащитнику «Ахмата» Бернарду Берише желтую карточку за эпизод с прыжком в сторону Гильермо Абаскаля.

Ахмат
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В матче 17-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак» на 34-й минуте Бернард Бериша забил гол в ворота красно-белых. Отмечая забитый мяч он подбежал к главному тренеру «Спартака» и прямо перед ним прыгнул двумя ногами вперед. Гильермо Абаскаль в ответ схватил Беришу, и тот повалился на газон. Тренер «Спартака» получил красную карточку за физическое воздействие против игрока соперника, а футболист — желтую за неспортивное поведение.

«Почему Бериша не был удален? Потому что в соответствии с правилами игры резервный судья и Кукуляк приняли решение, что здесь имели место провокационные действия в технической зоне команды соперника — это желтая карточка.

Сейчас можно рассуждать, что именно эта ситуация выбивается из ряда таких же и, возможно, требует большего наказания — но мы говорим о тех правилах и трактовках, которые есть сейчас. А сейчас это желтая карточка.

КДК уже дал пояснение, что не будет рассматривать эту историю, поскольку судья оценил ее на поле. Если будет жалоба в ЭСК, то ЭСК вынесет свое решение по этому поводу, но юридических последствий уже не будет.

В данном случае оснований для красной карточки, согласно правилам игры, не было. Если бы он задел тренера или находился еще ближе, если бы Абаскалю пришлось сделать какой-то маневр для того, чтобы избежать, то это была бы совершенно другая история», — сказал Каманцев в трансляции программы «Коммент. Шоу» на YouTube.

«Ахмат» впервые с 2018 года обыграл «Спартак» в матче чемпионата России, встреча закончилась со счетом 2:1. После этого поражения красно-белые располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. Удаление главного тренера «Спартака» рассмотрит КДК РФС. Испанскому тренеру красно-белых грозит дисквалификация на несколько матчей.

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2:1
Первый тайм: 1:1
Спартак
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