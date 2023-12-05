Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Вулверхэмптон
Бернли
Футбол. Зарубежный
23:15
Лутон Таун
Арсенал
Футбол. Премьер-лига
4.12
Динамо
Рубин
10
Футбол. Зарубежный
4.12
Торино
Аталанта
30
Футбол. Зарубежный
4.12
Сельта
Кадис
11
Футбол. Зарубежный
6.12
Брайтон
Брентфорд
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
4.12
Динамо
Рубин
10
3.12
Ахмат
Спартак
21
3.12
Краснодар
Оренбург
21
3.12
Локомотив
Зенит
31
3.12
ЦСКА
Ростов
20
2.12
Пари Нижний Новгород
Урал
10
2.12
Сочи
Крылья Советов
02
2.12
Факел
Балтика
00
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:03 (мск), источник: Sportmail.ru

WhoScored объявил символическую сборную 17-го тура РПЛ

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 17-го тура РПЛ.

Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Лучшим игроком 17-го тура с оценкой 8,7 стал полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский. В списке нет ни одного футболиста «Краснодара» и «Ахмата», которые выиграли свои матчи.

Сборная 17-го тура РПЛ:

Артур Нигматуллин («Пари НН»), Гленн Бейл («Крылья Советов»), Кирилл Гоцук («Пари НН»), Дмитрий Тихий («Пари НН»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), Луис Чавес («Динамо»), Фернандо Костанца («Крылья Советов»), Антон Зиньковский («Спартак»), Артем Дзюба («Локомотив»), Федор Чалов (ЦСКА).

После 17-го тура в РПЛ снова сменился лидер, им стал «Краснодар», который одержал победу над «Оренбургом» со счетом 2:1. На счету команды Владимира Ивича 35 очков. «Зенит» идет на втором месте с отставанием в два очка, а замыкает тройку лидеров "Динамо, в активе бело-голубых 31 очко.

Победа «Локо» над «Зенитом» после снегопада
35
фотографий
35
фотографий
35
фотографий
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Гвардиола назвал команду, которая победит в АПЛ в этом сезоне
Журнал Time назвал Лионеля Месси спортсменом 2023 года
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь