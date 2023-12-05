WhoScored объявил символическую сборную 17-го тура РПЛ

Лучшим игроком 17-го тура с оценкой 8,7 стал полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский. В списке нет ни одного футболиста «Краснодара» и «Ахмата», которые выиграли свои матчи.

После 17-го тура в РПЛ снова сменился лидер, им стал «Краснодар», который одержал победу над «Оренбургом» со счетом 2:1. На счету команды Владимира Ивича 35 очков. «Зенит» идет на втором месте с отставанием в два очка, а замыкает тройку лидеров "Динамо, в активе бело-голубых 31 очко.