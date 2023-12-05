WhoScored объявил символическую сборную 17-го тура РПЛ
Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 17-го тура РПЛ.
Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 17-го тура РПЛ.
Лучшим игроком 17-го тура с оценкой 8,7 стал полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский. В списке нет ни одного футболиста «Краснодара» и «Ахмата», которые выиграли свои матчи.
Сборная 17-го тура РПЛ:
Артур Нигматуллин («Пари НН»), Гленн Бейл («Крылья Советов»), Кирилл Гоцук («Пари НН»), Дмитрий Тихий («Пари НН»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»), Бенхамин Гарре («Крылья Советов»), Луис Чавес («Динамо»), Фернандо Костанца («Крылья Советов»), Антон Зиньковский («Спартак»), Артем Дзюба («Локомотив»), Федор Чалов (ЦСКА).
После 17-го тура в РПЛ снова сменился лидер, им стал «Краснодар», который одержал победу над «Оренбургом» со счетом 2:1. На счету команды Владимира Ивича 35 очков. «Зенит» идет на втором месте с отставанием в два очка, а замыкает тройку лидеров "Динамо, в активе бело-голубых 31 очко.