ЦСКА представил постер с Игорем Акинфеевым в стиле игры GTA 6
Постер является анонсом к матчу 18-го тура РПЛ против «Краснодара».
Постер является анонсом к матчу 18-го тура РПЛ против «Краснодара».
ЦСКА в клубном Telegram-канале анонсировал постером с Игорем Акинфеевым матч с «Краснодаром» в 18-м туре РПЛ.
На нем многолетний вратарь армейского клуба изображен на фоне домашнего стадиона «быков». Постер выполнен в стиле обложки видеоигры GTA 6, трейлер которой был официально представлен 5 декабря 2023 года.
Подпись под постом гласит: «Пока кто-то еще даже не существовал, Игорь Акинфеев уже играл за ЦСКА и в первую GTA».
«Краснодар» был основан в 2008 году. Акинфеев дебютировал за ЦСКА в 2003-м.
Матч состоится 10 декабря.