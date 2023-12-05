ЦСКА представил постер с Игорем Акинфеевым в стиле игры GTA 6

ЦСКА в клубном Telegram-канале анонсировал постером с Игорем Акинфеевым матч с «Краснодаром» в 18-м туре РПЛ.

На нем многолетний вратарь армейского клуба изображен на фоне домашнего стадиона «быков». Постер выполнен в стиле обложки видеоигры GTA 6, трейлер которой был официально представлен 5 декабря 2023 года.

Подпись под постом гласит: «Пока кто-то еще даже не существовал, Игорь Акинфеев уже играл за ЦСКА и в первую GTA».

«Краснодар» был основан в 2008 году. Акинфеев дебютировал за ЦСКА в 2003-м.