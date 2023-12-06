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10:14 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» объявил о начале продаж билетов на матчи в кредит

Футбольный клуб «Зенит» запустил продажу билетов и абонементов на матчи команды в кредит. Об этом сообщает официальный телеграм-канал клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Срок кредитования составит от 6 до 36 месяцев, а минимальная сумма займа — 2000 рублей. Услуга доступна как для приобретения билетов, так и билетов категории VIP.

«Это прекрасная возможность позволить себе лучшее — и посетить бизнес-клубы “Газпром Арены”, где вас ждут самые комфортные места на стадионе и рестораны с премиальным обслуживанием, развлекательной программой и автограф-сессиями игроков “Зенита”, — отмечается в сообщении клуба.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая лидирующему «Краснодару» два очка. До ухода чемпионата на зимнюю паузу питерцам осталось провести одну игру — дома с «Пари НН». Матч пройдет в субботу, 9 декабря.

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