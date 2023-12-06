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11:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Бубнов: Абаскаль явно не угадал с составом на матч с «Ахматом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о выборе состава «Спартака» в последнем матче Российской Премьер-лиги.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

3 декабря в рамках 17-го тура РПЛ «Спартак» на выезде проиграл «Ахмату» со счетом 1:2. Александр Бубнов прокомментировал кадровые решения главного тренера красно-белых.

«Практически перед каждой игрой “Спартака” многие задаются вопросом: угадает ли с составом Абаскаль. На этот раз явно не угадал. Зобнин на месте крайнего защитника — весьма спорное решение, учитывая, что на поле были еще и Рябчук с Хлусевичем. Роман долго не играл, в состав не попадал, да и вообще привычнее его видеть в другом месте на поле. Не поставил главный тренер и Соболева, который провёл хороший матч с “Балтикой”. Зато выпустил Игнатова, тот сейчас явно не в лучшей форме. В итоге и Зобнина, и Игнатова пришлось с поля убирать. Убрал и Рябчука, который во многом виноват в ситуации с одним из пропущенных мячей», — приводит слова Бубнова Sportbox.

После 17 туров «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице, на 8 очков уступая лидирующему «Краснодару».

Александр Бубнов выступал за «Спартак» с 1983 по 1989 года, дважды становясь с клубом чемпионом СССР, еще один раз Бубнов побеждал в союзном первенстве в составе московского «Динамо». В активе защитника 34 матча за сборную СССР.

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