Бубнов: Абаскаль явно не угадал с составом на матч с «Ахматом»

«Практически перед каждой игрой “Спартака” многие задаются вопросом: угадает ли с составом Абаскаль. На этот раз явно не угадал. Зобнин на месте крайнего защитника — весьма спорное решение, учитывая, что на поле были еще и Рябчук с Хлусевичем. Роман долго не играл, в состав не попадал, да и вообще привычнее его видеть в другом месте на поле. Не поставил главный тренер и Соболева, который провёл хороший матч с “Балтикой”. Зато выпустил Игнатова, тот сейчас явно не в лучшей форме. В итоге и Зобнина, и Игнатова пришлось с поля убирать. Убрал и Рябчука, который во многом виноват в ситуации с одним из пропущенных мячей», — приводит слова Бубнова Sportbox.