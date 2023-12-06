Севикян рассказал, как принял решение играть за сборную Армении

Севикян впервые сыграл за сборную Армении 12 октября в матче отборочного турнира чемпионата Европы против команды Латвии. Ранее он выступал за сборные России разных возрастных категорий. В сумме за российские юношеские, юниорские и молодежные сборные футболист провел 46 матчей. В августе Севикян получил вызов на сбор основной команды, но отказался его принять и объявил о желании играть за команду Армении.

— Когда ты впервые начал думать о том, что можешь выступать за сборную Армении?

— Всегда были мысли об этом. Допускал такую возможность еще до того, как начал показывать какие-то результаты.

— Когда на тебя впервые вышли люди из Федерации футбола Армении?

— Периодически выходили на связь, когда я еще в Испании играл. Не могу сказать, сколько всего было предложений за эти годы, но мы общались.

— Что помогло решиться на выбор в пользу сборной Армении?

— Такое решение можно принимать только сердцем. Не было такого, что я с кем-то встретился и решил. Прежде всего, спрашивал себя сам, хочу ли этого. Почувствовал, что хочу, и согласился. Никто не мог на меня повлиять.

— В сентябре появился список сборной России, в который ты оказался включен. Потом выяснилось, что уже принял решение выступать за Армению. Что происходило в тот момент?

— За две недели до вызова в сборную России мне позвонили из Армении и сказали, что готовы сделать нужные документы. Ответил: «Отлично! Супер! Готов!» Через какое-то время мне позвонили из клуба, поздравили с вызовом. Я спросил: «С чем меня поздравляют, если у меня нет армянского паспорта и я еще не могу выступать за сборную Армении?» Мне сказали, что я, оказывается, вызван в сборную России.

— Как ты отреагировал на него?