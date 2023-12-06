Абаскаль впервые прокомментировал инцидент с Беришей
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль впервые прокомментировал эпизод со своим удалением в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2). Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль впервые прокомментировал эпизод со своим удалением в матче 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2). Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.
Испанский специалист был удален по ходу матча после того, как толкнул праздновавшего забитый гол «Ахмата» полузащитника Бернарда Беришу. Игрок грозненской команды отпраздновал гол, прыгнув двумя ногами вперед вблизи скамейки запасных «Спартака».
«Прежде всего хотел бы эту ситуацию проанализировать, рассказать о ней. Потому что у меня не было этой возможности после матча, так как я был удален. Да, в тот момент моя реакция была реакцией человека, наверное. Я отреагировал, потому что в тот момент был агрессивный жест в мою сторону. Думаю, что любой нормальный человек отреагировал бы неким способом, чтобы защитить себя.
Это обычная реакция. Но я прекрасно понимаю, что являюсь главным тренером футбольного клуба “Спартак-Москва” и должен быть, конечно, выше этого. И не позволять себе таких моментов. Тем не менее приношу извинения российскому футболу за то, что случилось. Потому что, конечно, этого нельзя допускать. И в целом эта ситуация не красит футбол», — сказал Абаскаль.
После поражения от «Ахмата» «Спартак» опустился на седьмое место. От лидирующего «Зенита» красно-белые отстают на восемь очков. В заключительном туре перед уходом на зимнюю паузу «Спартак» сыграет дома с «Крыльями Советов».