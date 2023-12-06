Абаскаль впервые прокомментировал инцидент с Беришей

«Прежде всего хотел бы эту ситуацию проанализировать, рассказать о ней. Потому что у меня не было этой возможности после матча, так как я был удален. Да, в тот момент моя реакция была реакцией человека, наверное. Я отреагировал, потому что в тот момент был агрессивный жест в мою сторону. Думаю, что любой нормальный человек отреагировал бы неким способом, чтобы защитить себя.



Это обычная реакция. Но я прекрасно понимаю, что являюсь главным тренером футбольного клуба “Спартак-Москва” и должен быть, конечно, выше этого. И не позволять себе таких моментов. Тем не менее приношу извинения российскому футболу за то, что случилось. Потому что, конечно, этого нельзя допускать. И в целом эта ситуация не красит футбол», — сказал Абаскаль.