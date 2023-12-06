Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Брайтон
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
22:30
Фулхэм
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
22:30
Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:30
Кристал Пэлас
Борнмут
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Лион
Футбол. Еврокубки
23:00
Вильярреал
Маккаби Хайфа
Футбол. Зарубежный
23:15
Астон Вилла
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:15
Манчестер Юнайтед
Челси
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
4.12
Динамо
Рубин
10
3.12
Ахмат
Спартак
21
3.12
Краснодар
Оренбург
21
3.12
Локомотив
Зенит
31
3.12
ЦСКА
Ростов
20
2.12
Пари Нижний Новгород
Урал
10
2.12
Сочи
Крылья Советов
02
2.12
Факел
Балтика
00
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Абаскаль рассказал, где «Спартак» проведет тренировочный сбор

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, как и где команда будет готовиться ко второй части сезона.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Футболисты после матча 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» уйдут в отпуск.

— После матча с «Крыльями» игроки уйдут в отпуск. Когда они вернутся и как будет строиться подготовка ко второй части сезона?

— На этой неделе тренер по физподготовке Фернандо пообщается с футболистами индивидуально. Для каждого составляется персональная программа. Первые две недели — это отдых, а потом начнется нагрузка. Будем следить за всеми показателями. Фернандо будет на связи с каждым футболистом. А между 15 и 20 января соберемся снова в Москве и отправимся на сборы в Дубай, — приводит слова главного тренера пресс-служба «Спартака».

Прошлой зимой красно-белые также проводил сборы в ОАЭ.

«Спартак» занимает седьмое место в РПЛ, набрав 27 очков.


Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Хоккейный клуб «Сибирь» объявил об отставке главного тренера
Абаскаль впервые прокомментировал инцидент с Беришей
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь