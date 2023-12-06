Абаскаль рассказал, где «Спартак» проведет тренировочный сбор

— После матча с «Крыльями» игроки уйдут в отпуск. Когда они вернутся и как будет строиться подготовка ко второй части сезона?

— На этой неделе тренер по физподготовке Фернандо пообщается с футболистами индивидуально. Для каждого составляется персональная программа. Первые две недели — это отдых, а потом начнется нагрузка. Будем следить за всеми показателями. Фернандо будет на связи с каждым футболистом. А между 15 и 20 января соберемся снова в Москве и отправимся на сборы в Дубай, — приводит слова главного тренера пресс-служба «Спартака».