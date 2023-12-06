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17:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Гинер заявил о превосходстве Акинфеева над Яшиным и Дасаевым

Президент ЦСКА Евгений Гинер в документальном сериале об Игоре Акинфееве заявил, что он превзошел всех российских вратарей.

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Источник: РИА "Новости"

«Через год или через два после того, как он начал играть, Игорь доказал, что он звезда. Не думаю, что я ошибаюсь: за эти годы Игорь всех наших звездных вратарей превзошел. Я со всем уважением отношусь к Яшину, Дасаеву и другим, но, по-моему, все рекорды уже поставил Игорь: и сухих матчей, и количество матчей, и прочее, прочее, прочее. Игорь все уже переплюнул. И это приятно», — сказал Гинер в интервью на YouTube-канале «Вышли!».

Игорь Акинфеев на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА. Вместе со столичным клубом он шесть раз выиграл чемпионат России, семь раз стал обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также, в составе армейцев Акинфеев стал обладателем Кубка УЕФА в сезоне-2004/05.

Игорь Акинфеев: легенде № 35 — 33!
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 Гинер заявил о превосходстве Акинфеева над Яшиным и Дасаевым
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