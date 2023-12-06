Гинер заявил о превосходстве Акинфеева над Яшиным и Дасаевым
Президент ЦСКА Евгений Гинер в документальном сериале об Игоре Акинфееве заявил, что он превзошел всех российских вратарей.
Президент ЦСКА Евгений Гинер в документальном сериале об Игоре Акинфееве заявил, что он превзошел всех российских вратарей.
«Через год или через два после того, как он начал играть, Игорь доказал, что он звезда. Не думаю, что я ошибаюсь: за эти годы Игорь всех наших звездных вратарей превзошел. Я со всем уважением отношусь к Яшину, Дасаеву и другим, но, по-моему, все рекорды уже поставил Игорь: и сухих матчей, и количество матчей, и прочее, прочее, прочее. Игорь все уже переплюнул. И это приятно», — сказал Гинер в интервью на YouTube-канале «Вышли!».
Игорь Акинфеев на протяжении всей карьеры выступает за ЦСКА. Вместе со столичным клубом он шесть раз выиграл чемпионат России, семь раз стал обладателем Кубка и Суперкубка страны. Также, в составе армейцев Акинфеев стал обладателем Кубка УЕФА в сезоне-2004/05.