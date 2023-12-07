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13:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Семак о «Пари НН»: Они пропустили меньше нас. У них одна из лучших оборон

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу 18-го тура РПЛ против «Пари НН».

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

После матчей 18-го тура РПЛ турнир уйдет на зимнюю паузу и возобновится в марте.

— Если мы говорим о ближайшем сопернике, то «Пари НН» зарекомендовал себя как середняк турнирной таблицы, при этом не может похвастаться какими-то выдающимися статистическими показателями. Как вы считаете, с чем же связана такая эффективность нашего субботнего соперника?

— Как раз «Пари НН» может похвастаться статистическими показателями по количеству пропущенных мячей, команда занимает второе место после «Краснодара». Они пропустили меньше, чем мы. Это повод говорить о том, что у «Пари НН» одна из лучших оборон в нашем чемпионате. То, как команда играет в обороне, на сегодняшний день, она одна из лидеров по этому показателю.

— Наша команда пережила достаточно неприятный период, последние несколько матчей сложились не очень удачно. Как вы оцените эмоциональное состояние в коллективе на данный момент?

— Абсолютно нормальное, чемпионат достаточно длинный, все прекрасно понимают, что невозможно пройти его на одном дыхании. У каждого клуба есть определенные проблемы, мы с ними столкнулись в начале этого чемпионата и по ходу него. Наше дело — работать и стараться делать максимум того, что мы можем. Будут и поражения, и победы, мы это прекрасно понимаем. Сейчас все мысли направлены на то, чтобы максимально успешно провести последний матч.

— Традиционный вопрос по поводу готовности игроков, их физического состояния Есть какие-то обновления на тему того, кто сможет и кто не сможет принять участие в грядущем матче?

— У нас картина не изменилась. Слава Караваев продолжает восстановление, заболел Васильев. Остальные все готовятся, — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

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