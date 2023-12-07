Абаскаль дисквалифицирован на два матча РПЛ за толчок Бериши

Испанский специалист пропустит ближайшую домашнюю игру «Спартака» против «Крыльев Советов», а также мартовский матч против «Зенита» в Санкт-Петербурге. Дисквалификация еще на один матч остается условной.

Гильермо Абаскаль был удален во время матча 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2) после того, как схватил и толкнул полузащитника «Ахмата» Бернарда Беришу. Перед этим игрок грозненской команды во время празднования забитого мяча своей команды прыгнул двумя ногами вперед вблизи скамейки запасных «Спартака».