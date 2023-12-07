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14:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Абаскаль дисквалифицирован на два матча РПЛ за толчок Бериши

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на два матча. Об этом сообщает «Чемпионат».

Ахмат
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Источник: РИА "Новости"

Испанский специалист пропустит ближайшую домашнюю игру «Спартака» против «Крыльев Советов», а также мартовский матч против «Зенита» в Санкт-Петербурге. Дисквалификация еще на один матч остается условной.

Гильермо Абаскаль был удален во время матча 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2) после того, как схватил и толкнул полузащитника «Ахмата» Бернарда Беришу. Перед этим игрок грозненской команды во время празднования забитого мяча своей команды прыгнул двумя ногами вперед вблизи скамейки запасных «Спартака».

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.

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2:1
Первый тайм: 1:1
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Абаскаль дисквалифицирован на два матча РПЛ за толчок Бериши
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