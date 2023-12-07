Галактионова могут наказать за переговоры со скамейкой в матче с «Зенитом»

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Главы КДК Артур Григорьянц сообщил, что Галактионов общался со старшим тренером «Локомотива» по рации во время матча 17‑го тура против «Зенита» (3:1). Специалист не имел на это право, так как отбывал дисквалифицию.

«В рапорте матча указано, что в ТВ‑трансляции комментатор обратил внимание на общение дисквалифицированного Галактионова со старшим тренером Левиным по рации. С этого сезона есть норма, что дисквалифицированный тренер не может общаться с лицами в технической зоне. Этот вопрос перенесли на следующее заседание с вызовом представителя клуба, запроса от ТВ вещателя видео», — сказал Григорьянц.

Также Григорьянц сообщил, что «Локомотив» наказан за поведение своих болельщиков, которые на матче с «Зенитом» скандировали оскорбительные выражения. За это «железнодорожники» заплатят штраф в размере 40 тыс. рублей.

Напомним, что Галактионов был дисквалифицирован на два матча, за то что в нецензурной форме раскритиковал судейство после матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3).