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16:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Галактионова могут наказать за переговоры со скамейкой в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов будет приглашен на следующее заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Локомотив
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Главы КДК Артур Григорьянц сообщил, что Галактионов общался со старшим тренером «Локомотива» по рации во время матча 17‑го тура против «Зенита» (3:1). Специалист не имел на это право, так как отбывал дисквалифицию.

«В рапорте матча указано, что в ТВ‑трансляции комментатор обратил внимание на общение дисквалифицированного Галактионова со старшим тренером Левиным по рации. С этого сезона есть норма, что дисквалифицированный тренер не может общаться с лицами в технической зоне. Этот вопрос перенесли на следующее заседание с вызовом представителя клуба, запроса от ТВ вещателя видео», — сказал Григорьянц.

Также Григорьянц сообщил, что «Локомотив» наказан за поведение своих болельщиков, которые на матче с «Зенитом» скандировали оскорбительные выражения. За это «железнодорожники» заплатят штраф в размере 40 тыс. рублей.

Напомним, что Галактионов был дисквалифицирован на два матча, за то что в нецензурной форме раскритиковал судейство после матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3).

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков. В пятницу, 8 декабря, «железнодрожники» дома сыграют с «Уралом».

Локомотив
3:1
Первый тайм: 1:1
Зенит
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