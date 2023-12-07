Радимов: наказания в нашем футболе за 17 лет стали куда гуманнее
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов в своем телеграм-канале отреагировал на дисквалификацию главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов в своем телеграм-канале отреагировал на дисквалификацию главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.
На флеш-интервью после матча 17-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2) Валерий Карпин раскритиковал решение о проведении игры в условиях сильного снегопада. По мнению главного тренера сборной России, встречу следовало перенести на более позднее время.
«Валерия Карпина за использование слова “дебил” дисквалифицировали на один матч, еще один — условно. А ведь многие любители футбола постарше помнят, как за это же слово, но в отношении КДК я когда-то получил бан аж на пять игр! Наказания в нашем футболе стали куда гуманнее за 17 лет, не правда ли? Зато фраза, как говорится, “ушла в народ” и нередко появлялась на трибунах усилиями болельщиков. Вообще, было бы интересно узнать, как бы сейчас наказали игрока за подобное высказывание? Может кто-то рискнет?» — написал Радимов.
В октябре 2004 года Радимов после матча с «Крыльями Советов» (1:2) получил дисквалификацию на пять матчей за «совершение публичных неэтичных, оскорбительных действий, унижающих достоинство членов Бюро КДК РФС».
«Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. В заключительном туре перед уходом на зимнюю паузу команда на выезде сыграет с «Ахматом».