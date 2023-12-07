Радимов: наказания в нашем футболе за 17 лет стали куда гуманнее

«Валерия Карпина за использование слова “дебил” дисквалифицировали на один матч, еще один — условно. А ведь многие любители футбола постарше помнят, как за это же слово, но в отношении КДК я когда-то получил бан аж на пять игр! Наказания в нашем футболе стали куда гуманнее за 17 лет, не правда ли? Зато фраза, как говорится, “ушла в народ” и нередко появлялась на трибунах усилиями болельщиков. Вообще, было бы интересно узнать, как бы сейчас наказали игрока за подобное высказывание? Может кто-то рискнет?» — написал Радимов.