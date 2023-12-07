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17:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Глава КДК: Наказание Абаскаля могло быть более жестким

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение о дисквалификации главного тренера «Спартака».

Спартак
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

7 декабря Гильермо Абаскаль был дисквалифицирован на два матча Российской Премьер-лиги за толчок игрока «Ахмата» Бернарда Бериши во время матча 17-го тура плюс один матч условно.

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета РФС рассказал, что повлияло на итоговое решение.

«Извинение Абаскаля повлияло на наказание. В ином случае наказание могло быть жестче. Абаскаль сожалел о своих действиях. Говорил, что тренер не должен себя так вести», — заявил Григорьянц корреспонденту «Чемпионата».

Таким образом, испанский специалист пропустит ближайшую домашнюю игру «Спартака» против «Крыльев Советов», а также мартовский матч против «Зенита» в Санкт-Петербурге.

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.

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Первый тайм: 1:1
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Глава КДК: Наказание Абаскаля могло быть более жестким
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