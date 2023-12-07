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18:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-директор «Спартака» осудил решение о дисквалификации Карпина

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло раскритиковал решение КДК РФС дисквалифицировать Валерия Карпина на две игры за слова о дебилах.

РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Ранее Валерий Карпин раскритиковал решение о проведении игры с ЦСКА в условиях сильного снегопада. По его мнению, встречу следовало перенести на более позднее время. «Ростов» в том матче уступил со счетом 0:2.

«КДК хочет показать, что всецело следует своему регламенту, хотя и проявляет снисхождение к тренерам, делая часть наказания условной. Думаю, что им все равно стоит разобраться в своих правилах и начать понимать разницу в возникающих инцидентах. Карпин не сказал ничего такого, что могло бы его сильно дискредитировать. Он не говорил о ком-то конкретно. И за это его надо наказывать?

Руководители КДК не были в роли наставников команд и не знают, какой это стресс — подготовка футболистов, переезды и перелеты. Федотов и Карпин были оба против проведения матча в такой снегопад — и что мешало при их несогласии перенести матч ЦСКА и “Ростова” на день? Надо не просто соблюдать регламент вопреки всему, а идти на уступки. Холодный воздух подвергнет легкие игроков излишнему давлению, а болельщики будут мерзнуть», — приводит слова Шавло RT.

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