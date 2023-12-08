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11:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Матч «Локомотива» с «Уралом» запланирован на самый холодный день сезона

Сегодня в рамках 18-го тура РПЛ в Москве по расписанию чемпионата должны встретиться «Локомотив» и «Урал». В столице ожидается пока самая холодная погода в этом сезоне.

Локомотив
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Источник: ФК «ЛОКОМОТИВ»

Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, какими будут погодные условия в пятницу, 8 декабря.

«Сегодня у нас самый холодный день в сезоне в Москве. Температура днем будет максимум до −11 или −13 градусов. Вечером понятно, что станет на градус холоднее от −12 до −14. Но влажность достаточно повышенная, сейчас уже составляет 85 процентов, но, а вечером будет составлять примерно 83 процента.

За счет сочетания ветра, который постепенно усиливается, и повышенной влажности в ощущениях будет температура как −15 или −18 градусов. Наверное, в рекомендациях по матчу указывается температура не в ощущениях, а реальная. Если по правилам, то температура не достигает отметки −15.

Вечером будет неприятно — обжигающий морозец. Мало приятного. Это не зона комфорта, но по крайней мере не будут бегать в снегу по колено — осадков значимых не будет», — приводит слова Тишковца «Чемпионат».

Последний тур РПЛ перед зимней паузой стартует сегодня. «Локомотив», занимающий шестое место в турнирной таблице, на своем поле должен принять «Урал», который идет на 12 месте в чемпионате.

Ранее в РПЛ сообщили, что переноса 18-го тура на следующий календарный год не будет, а решение о проведении каждого отдельного матча будет принято по актуальной погоде. Согласно регламенту у команд есть право отказаться от проведения встречи, если температура воздуха опустится ниже минус 15 градусов по Цельсию.

Под угрозой переноса из-за низких температур в туре оказались, прежде всего, матчи в Москве: «Локомотива» с «Уралом» в пятницу и «Спартака» с «Крыльями Советов» в субботу.

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Матч «Локомотива» с «Уралом» запланирован на самый холодный день сезона
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