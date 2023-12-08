Матч «Локомотива» с «Уралом» запланирован на самый холодный день сезона

«Сегодня у нас самый холодный день в сезоне в Москве. Температура днем будет максимум до −11 или −13 градусов. Вечером понятно, что станет на градус холоднее от −12 до −14. Но влажность достаточно повышенная, сейчас уже составляет 85 процентов, но, а вечером будет составлять примерно 83 процента.



За счет сочетания ветра, который постепенно усиливается, и повышенной влажности в ощущениях будет температура как −15 или −18 градусов. Наверное, в рекомендациях по матчу указывается температура не в ощущениях, а реальная. Если по правилам, то температура не достигает отметки −15.



Вечером будет неприятно — обжигающий морозец. Мало приятного. Это не зона комфорта, но по крайней мере не будут бегать в снегу по колено — осадков значимых не будет», — приводит слова Тишковца «Чемпионат».