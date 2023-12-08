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14:16 (мск), источник: Sportmail.ru

В РПЛ показали результаты замера температуры на «РЖД Арене»

Пресс-служба РПЛ опубликовала результаты первого за сегодняшний день замера температуры на «РЖД Арене», где сегодня пройдет матч 18-го тура между «Локомотивом» и «Уралом».

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Источник: ФК «ЛОКОМОТИВ»

Замер был сделан в 10:17 по московскому времени. Термометр показал температуру минус 12 градусов по Цельсию.

«Сегодня особенно внимательно следим за температурой. В Черкизово пока −12, следующий замер за 3 часа до начала матча», — сказано в сообщении.

Следующий замер должен пройти в районе 16 часов. Начало матча запланировано на 19:00.

Согласно регламенту, у команд есть право отказаться от проведения встречи, если температура воздуха опустится ниже минус 15 градусов по Цельсию. Ранее сообщалось, что к началу температура может опуститься до минус 14 градусов.

Под угрозой переноса из-за низкой температуры воздуха также находится матч между «Спартаком» и «Крыльями Советов», который пройдет в Москве в субботу.

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В РПЛ показали результаты замера температуры на «РЖД Арене»
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