Пятницкий: «Спартаку» повезло, что Абаскаля не будет на лавке

«Я убежден, что “Крыльям” ничего не светит в матче со “Спартаком”. Думаю, что команда Осинькина проиграет в два мяча. “Спартак” играет сериями: пару игр выиграют, а следующие две — играют неудачно. Сейчас как раз тот момент, когда должны победить. Вообще, “Спартаку” повезло, что на лавке не будет Абаскаля, потому что он все портит», — сказал Пятницкий корреспонденту «Чемпионата».