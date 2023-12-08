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18:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Пятницкий: «Спартаку» повезло, что Абаскаля не будет на лавке

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий поделился мнением о предстоящем матче 18-го тура между красно-белыми и «Крыльями Советов».

Спартак
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

7 декабря КДК РФС вынес решение о дисквалификации испанского тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на два матча.

Андрей Пятницкий считает, что именно «Спартак» —главный фаворит намеченного на 9 декабря матча.

«Я убежден, что “Крыльям” ничего не светит в матче со “Спартаком”. Думаю, что команда Осинькина проиграет в два мяча. “Спартак” играет сериями: пару игр выиграют, а следующие две — играют неудачно. Сейчас как раз тот момент, когда должны победить. Вообще, “Спартаку” повезло, что на лавке не будет Абаскаля, потому что он все портит», — сказал Пятницкий корреспонденту «Чемпионата».

«Спартак» набрал 27 очков в 17 турах и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков. «Крылья Советов» с 29 очками находятся в данный момент на четвертом месте.


Андрей Пятницкий выступал за «Спартак» с 1992 по 1997 годы и является пятикратным чемпионом России.

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