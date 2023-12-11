Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Эмполи
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Сельта
Футбол. Зарубежный
10.12
Барселона
Жирона
24
Футбол. Зарубежный
10.12
Лорьян
Марсель
24
Футбол. Зарубежный
10.12
Рома
Фиорентина
11
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
10.12
Краснодар
ЦСКА
10
10.12
Балтика
Рубин
01
10.12
Сочи
Оренбург
11
10.12
Факел
Динамо
11
9.12
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
9.12
Ахмат
Ростов
00
9.12
Спартак
Крылья Советов
30
8.12
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
09:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-тренер сборной Испании может возглавить «Сочи»

«Сочи» в ближайшее время может возглавить бывший тренер сборной Испании Роберт Морено. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Сочи
ИспанияПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2023

По информации источника, 46-летний специалист уже находится в Сочи и ведет переговоры с российским клубом.

Морено работал в тренерском штабе сборной Испании с июля 2018 года. Специалист возглавлял национальную команду с марта по ноябрь 2019 года. Под руководством Морено сборная Испании провела девять матчей, в которых одержала семь побед при двух ничейных результатах.

В сезоне-2019/20 Морено возглавлял «Монако». Последним местом работы испанца была «Гранада», которую он покинул в марте 2022 года.

После 18-го тура «Сочи» занимает последнее место в РПЛ, отставая от зоны стыков на четыре балла. 3 декабря команда уволила главного тренера Александра Точилина. Сейчас обязанности главного тренера исполняет его помощник Денис Клюев.

Читайте также
Сочи
1:1
Первый тайм: 1:0
Оренбург
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Панарин превзошел достижение Уэйна Гретцки в НХЛ
Овечкин повторил свою худшую серию без голов в карьере в НХЛ
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь