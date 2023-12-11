Экс-тренер сборной Испании может возглавить «Сочи»
«Сочи» в ближайшее время может возглавить бывший тренер сборной Испании Роберт Морено. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Сочи» в ближайшее время может возглавить бывший тренер сборной Испании Роберт Морено. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, 46-летний специалист уже находится в Сочи и ведет переговоры с российским клубом.
Морено работал в тренерском штабе сборной Испании с июля 2018 года. Специалист возглавлял национальную команду с марта по ноябрь 2019 года. Под руководством Морено сборная Испании провела девять матчей, в которых одержала семь побед при двух ничейных результатах.
В сезоне-2019/20 Морено возглавлял «Монако». Последним местом работы испанца была «Гранада», которую он покинул в марте 2022 года.
После 18-го тура «Сочи» занимает последнее место в РПЛ, отставая от зоны стыков на четыре балла. 3 декабря команда уволила главного тренера Александра Точилина. Сейчас обязанности главного тренера исполняет его помощник Денис Клюев.