Тихонов: Может, Галицкому не нравится игра «Краснодара», но место в таблице нравится городу

«Прагматизм, которого добился “Краснодар” с помощью Владимира Ивича, дает результат. Когда я работал в “Краснодаре”, то говорил: “Если вы хотите выигрывать, нужно иногда выходить и играть, чтобы сохранять результат”. Я говорил об этом руководителям. Мне отвечали: “Нет. У нас философия — только вперед”.



Я выигрывал много. Я знаю, когда можно отстояться. Но философия “Краснодара” была такая, что мы не можем играть от обороны. Посмотрите, что сделал Сергей Николаевич Галицкий: полный стадион, великолепная игра. Но в данный момент прагматизм решает больше. Может быть, Сергею Николаевичу не нравится такая игра, но место в таблице, наверное, нравится всему городу», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».