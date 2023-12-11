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12:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Тихонов: Может, Галицкому не нравится игра «Краснодара», но место в таблице нравится городу

Восьмикратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Тихонов дал оценку стилю игры «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

Андрей Тихонов, работавший в тренерском штабе «Краснодара», прокомментировал место клуба в турнирной таблице.

«Прагматизм, которого добился “Краснодар” с помощью Владимира Ивича, дает результат. Когда я работал в “Краснодаре”, то говорил: “Если вы хотите выигрывать, нужно иногда выходить и играть, чтобы сохранять результат”. Я говорил об этом руководителям. Мне отвечали: “Нет. У нас философия — только вперед”.

Я выигрывал много. Я знаю, когда можно отстояться. Но философия “Краснодара” была такая, что мы не можем играть от обороны. Посмотрите, что сделал Сергей Николаевич Галицкий: полный стадион, великолепная игра. Но в данный момент прагматизм решает больше. Может быть, Сергею Николаевичу не нравится такая игра, но место в таблице, наверное, нравится всему городу», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

В матче 18-го тура «Краснодар» победил ЦСКА со счетом 1:0, забив единственный в матче гол на 90-й минуте. Таким образом, «Краснодар» набрал 38 очков и впервые в своей истории ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ. На втором месте с 36 очками расположился «Зенит». На третьем — «Динамо» — 32 очка.

Андрей Тихонов с 2014-го по 2016 год работал в «Краснодаре» ассистентом главного тренера Олега Кононова.

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