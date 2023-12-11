«Балтика» назначила Равиля Измайлова на пост гендиректора

Волженкин ушел с поста гендиректора клуба по собственному желанию. Кирилл Волженкин в январе 2019 года был назначен на должность советника генерального директора, а в августе 2021 года решением совета директоров возглавил «Балтику». Под его руководством калининградский клуб вернулся в РПЛ.

Последним местом работы Равиля Измайлова был «Пари НН», который он покинул в июле. Он также помог клубу выйти в РПЛ. По результатам работы Измайлов получил награду лучшего менеджера ФНЛ в сезоне-2020/21 и лучшего менеджера в премии Sport Business Awards 2022.

«Мы приветствуем Равиля Камильевича в нашем янтарном крае! Искренне желаем успехов и верим, что все задуманное получится», — говорится в сообщении клуба на официальной странице в VK.