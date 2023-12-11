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12:45 (мск), источник: Sportmail.ru

«Балтика» назначила Равиля Измайлова на пост гендиректора

Футбольный клуб «Балтика» объявил о назначении Равиля Измайлова на пост генерального директора, ранее эту должность занимал Кирилл Волженкин.

Балтика
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Источник: ФК "Балтика"

Волженкин ушел с поста гендиректора клуба по собственному желанию. Кирилл Волженкин в январе 2019 года был назначен на должность советника генерального директора, а в августе 2021 года решением совета директоров возглавил «Балтику». Под его руководством калининградский клуб вернулся в РПЛ.

Последним местом работы Равиля Измайлова был «Пари НН», который он покинул в июле. Он также помог клубу выйти в РПЛ. По результатам работы Измайлов получил награду лучшего менеджера ФНЛ в сезоне-2020/21 и лучшего менеджера в премии Sport Business Awards 2022.

«Мы приветствуем Равиля Камильевича в нашем янтарном крае! Искренне желаем успехов и верим, что все задуманное получится», — говорится в сообщении клуба на официальной странице в VK.

После 18-го тура РПЛ «Балтика» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, в активе команды 13 очков.

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