События недели. «Краснодар» — зимний чемпион РПЛ, Россия допущена до Олимпиады

РПЛ уходит на зимнюю паузу

Несмотря на все спекуляции, перенос 18-го тура РПЛ так и не произошел и все матчи прошли без снежных эксцессов. Морозная декабрьская погода в Москве не помешала «Локомотиву» обыграть «Урал» (2:0), а «Спартаку» разделаться с «Крыльями» (3:0). «Краснодар» вырвал победу над ЦСКА (1:0) и впервые в своей истории отправился на зимний перерыв в качестве лидера чемпионата России.

«Зенит» обыграл «Пари НН» (1:0) и по-прежнему отстает от «Краснодара» на два очка. В Петербурге понимают, что весенняя борьба с «быками» за золото будет непростой, поэтому уже сейчас работают над усилением. Ожидается, что зимой бразильская колония «Зенита» пополнится нападающим «Палмейраса» Артуром.

Замыкает тройку лидеров московское «Динамо», которое в Воронеже поделило очки с «Факелом» (1:1). Вратарь «бело-голубых» Антон Шунин закончил год уникальным достижением, опередив по количеству матчей за клуб самого Льва Яшина. Со всеми итогами первой части РПЛ можно ознакомиться здесь.

КДК РФС вынес наказания главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю и главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину. Абаскаль за инцидент с Беришей дисквалифицирован на три матча (один — условно) и теперь пропустит мартовское дерби с «Зенитом». Испанцу еще повезло — в КДК отметили, что наказание Абаскаля могло быть более жестким. Карпин за нелицеприятные слова об организаторах игры с ЦСКА получил бан на два матча (один — условно).

Середняки низвергают топ-клубы

По европейским чемпионатам прокатилась волна сенсаций. Пожалуй, самым удивительным результатом стал разгром «Баварии» «Айнтрахтом» — 1:5. В Испании «Бетис» притормозил мадридский «Реал» (1:1), а «Жирона» нокаутировала «Барселону» (4:2) и снова возглавила таблицу Ла Лиги.

В Англии «Манчестер Юнайтед» дома крупно влетел «Борнмуту» (0:3), а «Челси» пострадал от «Эвертона» (0:2). «Астон Вилла» прагматично разобралась с «Манчестер Сити» (1:0) и «Арсеналом» (1:0), благодаря чему бирмингемцы поднялись в первую тройку. Новым лидером АПЛ стал «Ливерпуль», который без потерь съездил в гости к «Шеффилд Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Подробнее ознакомиться с положением дел во всех топ-чемпионатах можно здесь.

Захарян и Миранчук сверкнули в Европе

«Реал Сосьедад» одержал крупную победу над «Вильярреалом» (3:0). Два гола для своих партнеров сотворил полузащитник Арсен Захарян, который наконец-то отметился первым результативным действием в Испании, благодаря чему удостоился похвалы от местной прессы.

«Аталанта» вырвала победу у «Милана» (3:2). Решающий гол в добавленное время с тонкой передачи Алексея Миранчука забил Луис Муриэль. Это первое результативное действие россиянина за «Аталанту» с апреля 2022 года. Может быть, для Миранчука в Бергамо еще не все потеряно?

Голевая засуха Овечкина

Овечкин, кажется, проводит свой худший отрезок в НХЛ за всю карьеру. Капитан «Вашингтона» не забивает на протяжении десяти матчей, что является повторением его личного антирекорда. Последний раз он вгонял шайбу в ворота 19 ноября. Погоня за рекордом Гретцки теперь под вопросом.

На минувшей неделе Овечкин записал себе в актив две результативные передачами. Одна из них позволила главному снайперу российского хоккея в очередной раз обновить историю НХЛ — Овечкин стал первым из россиян за океаном, кто достиг отметки в 1500 набранных очков.

Вместо Овечкина рекорды Гретцки пока переписывает другой российский хоккеист — Артемий Панарин. Россиянин набирает очки во всех домашних играх «Рейнджерс» в этом сезоне, благодаря чему его команда лидирует на Востоке. Также методичным переписыванием всех возможных клубных рекордов занимается нападающий «Тампы» Никита Кучеров, который сохраняет лидерство в списке лучших бомбардиров НХЛ.

В КХЛ, как всегда, весело

Герой Квебека-2008 Илья Ковальчук возобновил игровую карьеру. 40-летний хоккеист спустя 22 года возвращается в «Спартак», чтобы помочь родному клубу выиграть первый Кубок Гагарина. В день, когда было официально объявлено о возвращении Ковальчука, «Спартак» и «Динамо» выдали лучшую игру года, забросив в московском дерби 15 шайб на двоих. Победителем из этой перестрелки вышел «Спартак», который отправился на перерыв в чемпионате лидером Западной конференции.

Фоторепортаж Матч звезд КХЛ

Затяжная серия побед СКА прервалась на отметке 11 матчей, а главный тренер команды Роман Ротенберг отпраздновал свою сотую победу в КХЛ. Но центральным хоккейным событием для Санкт-Петербурга стало открытие «СКА Арены», теперь официально самого большого хоккейного стадиона в мире. Арена приняла Матч звезд КХЛ, который за два дня посетили около 40 тысяч зрителей.

Источник: Соцсети

Российские спортсмены допущены до Олимпиады-2024

МОК все-таки допустил спортсменов из России и Беларуси до участия в Олимпиаде в Париже — без флага, гимна, в нейтральном статусе и с кучей дополнительных условий. При этом большинство российских спортсменов в Париж все равно не поедет — на данный момент на Игры отобрались лишь восемь человек, а некоторые спортсмены и вовсе отказываются от участия добровольно. В целом, в России решение МОК встретили достаточно холодно, а на Украине теперь раздумывают о бойкоте Олимпиады.

Рекордный контракт в истории спорта

Японский бейсболист Шохей Отани подписал рекордный контракт в истории спорта. «Лос-Анджелес Доджерс» выписал 29-летнему бейсболисту десятилетний контракт на 700 млн долларов. Почему так много? Отани покорил бейсбольный мир тем, что одинаково хорошо играет как на бите, так и на подаче в качестве питчера. А так как японец единственный в MLB, кто на топ-уровне способен закрывать сразу две позиции, то и контракт он получил фактически за двоих игроков.