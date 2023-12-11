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16:19 (мск), источник: Sportmail.ru

«Краснодар» — единственный клуб РПЛ, в ворота которого еще не били пенальти

В текущем сезоне РПЛ судьи еще ни разу не назначали пенальти в ворота лидера турнирной таблицы «Краснодара», сообщает Opta Sports в своем телеграм-канале

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Команда Владимира Ивича остается единственной в чемпионате России, избежавшей назначения пенальти в свои ворота.

После 18-го тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В центральном матче тура «быки» дома обыграл армейцев со счетом 1:0. Единственный мяч в игре на 90-й минуте забил полузащитник Никита Кривцов.

«Зенит» отстает от лидера на два очка, тройку замыкает московское «Динамо». «Краснодар» впервые в своей истории ушел на зимнюю паузу возглавляя чемпионат.

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