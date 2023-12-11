«Краснодар» — единственный клуб РПЛ, в ворота которого еще не били пенальти

Футбол, Премьер-лига, Тур 1810.12.2023, 19:45 (МСК UTC+3)Арена Краснодар
|Владимир Ивич
|Владимир Федотов
|Никита Кривцов(Эдуард Сперцян)
|90′
|39
|Матвей Сафонов
|35
|Игорь Акинфеев
|3
|Тормена
|2
|Дуглас Силва Оливейра Келлвен
|4
|Хуниор Алонсо
|4
|да Силва Виллиан Роша
|33
|Георгий Арутюнян
|22
|Милан Гайич
|82
|Сергей Волков
|90
|Матвей Лукин
|10
|Эдуард Сперцян
|27
|Роберту Барбоза Мойзес
|53
|Александр Черников
37′
|5
|Саша Зделар
61′
|40
|Олакунле Олусегун
|21
|Аббосбек Файзуллаев
|7
|Ильзат Ахметов
62′
|88
|Виктор Фелипе Мендес
|88
|Никита Кривцов
|10
|Иван Обляков
90′
|11
|Жоау Батчи
75′90′
|7
|Виктор Давила
|6
|Кевин Ленини
|9
|Федор Чалов
90′
|90
|Дэвид Мозес Кобнан
62′
|91
|Антон Заболотный
|96
|Александр Кокшаров
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|10
|7
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Игорь Демешко(Россия, Химки)
|Боковой судья
|Алексей Лунев(Россия, Новосибирск)
|ВАР
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Николай Еремин(Россия, Москва)