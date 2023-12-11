«Краснодар» — единственный клуб РПЛ, в ворота которого еще не били пенальти

Команда Владимира Ивича остается единственной в чемпионате России, избежавшей назначения пенальти в свои ворота.

После 18-го тура «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В центральном матче тура «быки» дома обыграл армейцев со счетом 1:0. Единственный мяч в игре на 90-й минуте забил полузащитник Никита Кривцов.