Геннадий Орлов объяснил, в чем «Краснодар» превзошел «Зенит»

Известный спортивный журналист Геннадий Орлов назвал причины, по которым «Краснодар» стал зимним чемпионом РПЛ.

— «Краснодар» заслуженно выиграл первую часть чемпионата. Как правило, кто меньше всех пропускает, тот и становится чемпионом. Если сравнивать составы, то явный козырь южан — вратарь Сафонов. Кордоба забил меньше Кассьерры, удалился, но он очень часто делал разницу, решал исходы встреч. Мне очень нравится Олусегун. Потрясающий футболист! Черников, Сперцян — игроки очень добротного уровня. А как не упомянуть Волкова? Один из лучших правых защитников РПЛ! Если не лучший. Великолепно физически готов, вынослив. Как он бежит! В последнее время добавил Ахметов, игра Батчи радует глаз. Молодцы.

Считаю, «Краснодар» явно угадал с приобретением центрального защитника Алонсо. В общем, крепкая, ровная, сбалансированная команда. Для борьбы за чемпионство на длинной дистанции клубу нужно приобрести еще двух классных футболистов. Ведь даже победы в последних двух турах над «Оренбургом» и ЦСКА одержаны на тоненького. Сказалось отсутствие Кордобы. Против армейцев подопечные Ивича, по сути, создали один голевой момент. Необходима качественная, длинная скамейка, — сказал известный телекомментатор.

Также Орлов назвал причины, которые, по его мнению, помешали «Зениту» уйти на зимнюю паузу лидером.