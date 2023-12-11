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16:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист клуба РПЛ стал жертвой мошенников из-за покупки кроссовок

Полузащитник клуба «Пари НН» Александр Трошечкин стал жертвой мошенников. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В конце октября 27-летний футболист попытался приобрести шесть пар спортивной обуви, откликнувшись на объявление в одной из соцсетей. Связавшись с продавцом, Трошечкин согласился перевести все деньги авансом — 133 тысячи рублей. Спустя полтора месяца футболист «Пари НН» понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Позднее эту информацию подтвердил генеральный директор нижегородского клуба.

«Неправильно, когда персональная информация “сливается” в паблик. Это ставит под вопрос доверие к тем, у кого в сложных ситуациях ищешь помощи. Теперь источник мошенничества закроет свой аккаунт, и у правоохранительных органов не будет никаких зацепок для выявления злоумышленников.

Хочу прекратить хейт в соцсетях. Александр не покупал кроссовки за 133 тысячи рублей. Он заказал шесть пар кроссовок для себя и других ребят. Ноги футболиста — это самое важное в их работе. Поэтому к выбору кроссовок всегда подходят крайне внимательно», — написал Мелик-Гусейнов.

Магазин, в котором заказывал обувь Трошечкин, специализируется на продаже бутс. На его сайт подписано 3,5 тыс. человек.

Трошечкин перешел в «Пари НН» летом этого года из «Ахмата». В этом сезоне на счету полузащитника 21 матч, в котором он отметился одной результативной передачей.

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