Футболист клуба РПЛ стал жертвой мошенников из-за покупки кроссовок

В конце октября 27-летний футболист попытался приобрести шесть пар спортивной обуви, откликнувшись на объявление в одной из соцсетей. Связавшись с продавцом, Трошечкин согласился перевести все деньги авансом — 133 тысячи рублей. Спустя полтора месяца футболист «Пари НН» понял, что его обманули, и обратился в полицию.

«Неправильно, когда персональная информация “сливается” в паблик. Это ставит под вопрос доверие к тем, у кого в сложных ситуациях ищешь помощи. Теперь источник мошенничества закроет свой аккаунт, и у правоохранительных органов не будет никаких зацепок для выявления злоумышленников.



Хочу прекратить хейт в соцсетях. Александр не покупал кроссовки за 133 тысячи рублей. Он заказал шесть пар кроссовок для себя и других ребят. Ноги футболиста — это самое важное в их работе. Поэтому к выбору кроссовок всегда подходят крайне внимательно», — написал Мелик-Гусейнов.