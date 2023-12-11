Тренер ЦСКА: Фернандес поступил не по-людски, перейдя в «Зенит»

Искаков отметил, что Фернандес договорился с Владимиром Федотовым о приезде в команду, чтобы в ЦСКА оценили его физическую форму.

— После гола «Зенита» мимо вас пронесся Марио. Что это было за движение ноги в его сторону?

— Вспыльчивость проявилась. Чему он радовался? Видимо, ничьей с родным клубом, который дал ему дорогу в жизнь. Когда обеспеченные люди рассуждают, что «это не деньги, могли бы за меня заплатить»… Тебя год назад отпустили бесплатно!

А ведь Валентинович с ним разговаривал.

— Когда?

— Зимой, на сборах, когда возник вариант вернуть Марио: «Давай, приезжай. Поможешь нам в концовке чемпионата». Он: «Приеду, буду тренироваться, посмотрите как раз, в каком я состоянии». Потом все затянулось. Мне уже показалось: у Марио есть еще один контракт, который мы не видим. Видимо, эта затяжка была нужна, чтобы выбить условия.

По итогу мне очень обидно. Понимаю, это его жизнь, карьера. Но получилось немного не по-людски.

— Вы общались с Марио после «Зенита»?

— Не знаком с ним. Когда «Сочи» встречался с ЦСКА, жали друг другу руки. Я подумал: человек основательный.

Не хочу оскорблять Марио, но я бы не поступил, как он.

— Марио повторяет, что все еще признателен ЦСКА и любит клуб.

— Непохоже. Очень некрасиво себя повел, — приводит слова Искакова Sport24.