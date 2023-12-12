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12:43 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: «Спартак» не планирует продлевать контракт с Мозесом

Нигерийский футболист Виктор Мозес играет за красно-белых с 2020 года.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По информации «Спорт-Экспресса», «Спартак» не планирует продлевать контракт с полузащитником Виктором Мозесом.

Контракт футболиста с клубом истекает летом 2024 года. «Спартак» арендовал Мозеса у «Челси» в октябре 2020 года и выкупил в июле 2021 года.

Виктор Мозес провел в чемпионатах России 66 матчей, забил 9 мячей.

Мозес играл за такие клубы как «Челси», «Ливерпуль», «Кристал Пэлас», «Вест Хэм», «Сток Сити», «Уиган», «Фенербахче» и миланский «Интер».

В активе Мозеса 38 матчей и 12 голов за сборную Нигерии.

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