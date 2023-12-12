СМИ: «Спартак» не планирует продлевать контракт с Мозесом
Нигерийский футболист Виктор Мозес играет за красно-белых с 2020 года.
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Нигерийский футболист Виктор Мозес играет за красно-белых с 2020 года.
По информации «Спорт-Экспресса», «Спартак» не планирует продлевать контракт с полузащитником Виктором Мозесом.
Контракт футболиста с клубом истекает летом 2024 года. «Спартак» арендовал Мозеса у «Челси» в октябре 2020 года и выкупил в июле 2021 года.
Виктор Мозес провел в чемпионатах России 66 матчей, забил 9 мячей.
Мозес играл за такие клубы как «Челси», «Ливерпуль», «Кристал Пэлас», «Вест Хэм», «Сток Сити», «Уиган», «Фенербахче» и миланский «Интер».
В активе Мозеса 38 матчей и 12 голов за сборную Нигерии.