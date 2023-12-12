СМИ: «Спартак» не планирует продлевать контракт с Мозесом

По информации «Спорт-Экспресса», «Спартак» не планирует продлевать контракт с полузащитником Виктором Мозесом.

Контракт футболиста с клубом истекает летом 2024 года. «Спартак» арендовал Мозеса у «Челси» в октябре 2020 года и выкупил в июле 2021 года.

Виктор Мозес провел в чемпионатах России 66 матчей, забил 9 мячей.

Мозес играл за такие клубы как «Челси», «Ливерпуль», «Кристал Пэлас», «Вест Хэм», «Сток Сити», «Уиган», «Фенербахче» и миланский «Интер».