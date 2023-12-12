«Ростов» объявил о расторжении контракта с Алексеем Ионовым

«Ростов» объявил на официальном сайте о расторжении контракта с Алексеем Ионовым по обоюдному согласию.

«Желаем Алексею успешного продолжения карьеры, здоровья и много ярких матчей», — написала пресс-служба ростовчан.

Полузащитник играл за «Ростов» с 2017 по 2020 год, и летом 2023 года вернулся в клуб.

Алексей Ионов — воспитанник «Зенита». Помимо родного клуба и «Ростова», Ионов выступал в чемпионатах России за такие клубы как «Кубань», «Анжи», «Динамо», ЦСКА и «Краснодар».