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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист РПЛ номинирован на приз лучшему молодому игроку мира

Узбекский полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев номинирован на звание лучшего молодого игрока мира в 2023 году.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала номинантов на премию лучшего молодого футболиста. Награда вручается игроку, родившемуся после 1 января 2003 года.

На награду также номинированы такие игрока, как Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Джамал Мусиала («Бавария»), Гави («Барселона»), Флориан Вирц («Байер»), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Ламин Ямал («Барселона»), Алехандро Бальде («Барселона»), Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед») и другие.

Международное жюри IFFHS, состоящее из журналистов и футбольных экспертов из 120 стран мира, подведёт итоги премии в конце января.

Аббосбек Файзуллаев перебрался в ЦСКА нынешним летом из узбекского «Пахтакора». В 13 матчах проведенных за ЦСКА в РПЛ футболист забил два мяча и сделал 4 результативные передачи.

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