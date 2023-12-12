Футболист РПЛ номинирован на приз лучшему молодому игроку мира

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала номинантов на премию лучшего молодого футболиста. Награда вручается игроку, родившемуся после 1 января 2003 года.

На награду также номинированы такие игрока, как Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Джамал Мусиала («Бавария»), Гави («Барселона»), Флориан Вирц («Байер»), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Ламин Ямал («Барселона»), Алехандро Бальде («Барселона»), Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед») и другие.

Международное жюри IFFHS, состоящее из журналистов и футбольных экспертов из 120 стран мира, подведёт итоги премии в конце января.