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12:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: Вендел попросил «Зенит» отпустить его в Бразилию

Портал OneFootball со ссылкой на журналиста Андре Луиса сообщил, что игрок «Зенита» Вендел хочет покинуть клуб и перейти в бразильский «Фламенго» в зимнее трансферное окно. В «Зените» и окружении футболиста опровергли эту информацию.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает источник, бразильский полузащитник заявил о желании перейти во «Фламенго».

«Вендел сказал своему агенту: “Я хочу играть за “Фламенго”. Убедите россиян. Я хочу трансфер прямо сейчас”, — заявил Андре Луис в эфире Radio Manchete.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал эту информацию недостоверной.

«Вендел просил отпустить его в “Фламенго”? Это пустопорожние слухи. Планирует ли он вернуться в “Зенит” после отпуска? Спросите у Вендела», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Агент Вендела Тьяго Рибейро также опроверг слухи о скором уходе полузащитника.

«Это фейк. Вендел ни с кем не разговаривал. Он в отпуске в Бразилии, отдыхает. Он счастлив в “Зените” на данный момент, и его игра на поле показывает, что он предан команде. Если будет какое-то предложение, то только официально. Футболист доверяет своим агентам», — приводит слова Рибейро журналист Фабио Алейшо в телеграм-канале.

Летом СМИ сообщали, что «Фламенго» предложил «Зениту» за трансфер Вендела €13 млн, а затем увеличил сумму до €15 млн, но стороны не пришли к соглашению. Сам футболист по личным причинам задержался на родине после отпуска и вернулся в расположение клуба намного позже остальных игроков.

Вендел перешел в «Зенит» в октябре 2020 года, его контракт рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей в РПЛ, в которых забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач.

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