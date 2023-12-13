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15:58 (мск), источник: Sportmail.ru

КДК РФС не стал наказывать Галактионова за использование рации

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов избежал наказания за возможное общение по рации с тренерским штабом во время матча 17-го тура РПЛ против «Зенита» (3:1). Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что 39-летний специалист подозревается в использовании рации для общения со своим помощником Олегом Левиным во время отбывания двухматчевой дисквалификации, которую он получил за использование нецензурной лексики в прямом эфире после матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3).

Соответствующая запись была внесена в рапорт делегата встречи, после чего Галактионов был вызван на заседание КДК.

«Приняли участие в заседании Галактионов, Левин и юрист клуба. Заслушали позицию “Локомотива”. КДК принял следующее решение: не применять спортивных санкций к Галактионову в связи с отсутствием факта нарушения порядка реализации дисквалификации», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков.

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КДК РФС не стал наказывать Галактионова за использование рации
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