КДК РФС не стал наказывать Галактионова за использование рации

Ранее сообщалось, что 39-летний специалист подозревается в использовании рации для общения со своим помощником Олегом Левиным во время отбывания двухматчевой дисквалификации, которую он получил за использование нецензурной лексики в прямом эфире после матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3).

Соответствующая запись была внесена в рапорт делегата встречи, после чего Галактионов был вызван на заседание КДК.

«Приняли участие в заседании Галактионов, Левин и юрист клуба. Заслушали позицию “Локомотива”. КДК принял следующее решение: не применять спортивных санкций к Галактионову в связи с отсутствием факта нарушения порядка реализации дисквалификации», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.