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19:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Трансферная стоимость Нуралы Алипа выросла после попадания в основу «Зенита»

Интернет-портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков клубов РПЛ.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Защитник футбольного клуба «Зенит» и сборной Казахстана подорожал на один миллион евро, теперь его стоимость оценивается в три миллиона евро.

В текущем сезоне РПЛ Алип завоевал место в основном составе «Зенита», футболист провел 16 матчей в чемпионате страны.

23-летний Нуралы Алип подписал контракт с «Зенитом» в декабре 2022 года, ранее он выступал за клуб на правах аренды. Соглашение футболиста действует до июня 2025 года.

Ранее СМИ сообщили, что 20 ноября на игру сборных Казахстана и Словении в матче квалификации Евро-2024 должны приехать скауты «МЮ» для просмотра игрока. На фоне слухов болельщики из Казахстана атаковали соцсети «Манчестер Юнайтед».

Последнее сообщение «Манчестер Юнайтед» на странице в соцсети, никак не связанное с Алипом, собрало более 250 тысяч комментариев на казахском, русском и английском языках. В них казахстанцы уверяют, что Алип как защитник лучше критикуемого в последнее время футболиста «МЮ» и сборной Англии Харри Магуайра, а также публикуют объявления о сдаче квартир в аренду и рекламируют свой бизнес. До этого посты «красных дьяволов» на странице собирали в среднем 2−3 тысячи комментариев.

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