Трансферная стоимость Нуралы Алипа выросла после попадания в основу «Зенита»

Защитник футбольного клуба «Зенит» и сборной Казахстана подорожал на один миллион евро, теперь его стоимость оценивается в три миллиона евро.

В текущем сезоне РПЛ Алип завоевал место в основном составе «Зенита», футболист провел 16 матчей в чемпионате страны.

23-летний Нуралы Алип подписал контракт с «Зенитом» в декабре 2022 года, ранее он выступал за клуб на правах аренды. Соглашение футболиста действует до июня 2025 года.

Ранее СМИ сообщили, что 20 ноября на игру сборных Казахстана и Словении в матче квалификации Евро-2024 должны приехать скауты «МЮ» для просмотра игрока. На фоне слухов болельщики из Казахстана атаковали соцсети «Манчестер Юнайтед».