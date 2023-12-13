Названы самые подорожавшие и подешевевшие футболисты РПЛ
Самый дорогой футболист Российской Премьер-лиги — футболист «Зенита».
Самый дорогой футболист Российской Премьер-лиги — футболист «Зенита».
Портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов, выступающих в Российской премьер-лиге.
С момента старта нынешнего сезона больше всех в стоимости прибавил бразильский полузащитник «Динамо» Бителло, который вместо 3,5 миллиона евро стоит 10 миллионов. На втором месте находится футболист «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян, который сейчас оценивается в 18 миллинов евро (ранее — 12). В тройку самых подорожавших игроков входит и лидер гонки бомбардиров РПЛ сезона-2023/24 — колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра (9 миллионов вместо 3,5).
Самый дорогой футболист РПЛ — бразильский футболист «Зенита» Вендел. Его стоимость Transfermarkt оценивает в 22 миллиона евро. В 18 миллионов евро оцениваются сразу три футболиста лиги. Помимо Сперцяна, это вратарь Матвей Сафонов, также представляющий «Краснодар», и игрок «Зенита» Клаудиньо.
Самым подешевевшим игроком РПЛ назван нидерландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес, он потерял в стоимости 5 миллионов евро и теперь оценивается в 6 миллионов. Второе и третье место в списке самых подешевевших футболистов занимают игроки «Зенита» — колумбиец Виктор Барриос стоит 14 миллионов вместо 18, а бразилец Дуглас Сантос 15 вместо 18.
Российская Премьер-лига ушла на зимний перерыв — ближайшие матчи состоятся в начале марта. После 18 туров в турнирной таблице лидирует «Краснодар». На два очка от южан отстает «Зенит», который до этого сезона пять раз подряд побеждал в чемпионате России.