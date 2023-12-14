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11:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Клаудиньо сыграет в выставочном матче против легенд «Фламенго»

Игрок «Зенита» Клаудиньо примет участие в выставочном матче легенд «Фламенго» с бразильскими звездами, сообщил журналист Виллиам Брум в одной из своих соцсетей.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Зенит"

Матч организует экс-игрок и легенда «Фламинго» Зико. Он считается одним из выдающихся футболистов в истории, известен своим дриблингом и выполнением стандартных положений. Игра состоится 27 декабря, в этот день Зико провел свой прощальный матч за бразильский клуб. С тех пор в эту дату он организует матчи звезд. Также 27 декабря 2009 года на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро открыли памятник Зико, ставшему лучшим бомбардиром с 333 голами.

Клаудиньо перешел в «Зенит» в 2021 году из «Ред Булл Брагантино». В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провел 18 матчей в РПЛ, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу в чемпионате России располагаясь на второй строчке в турнирной таблице, набрав 36 очков и отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

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