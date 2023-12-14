Клаудиньо сыграет в выставочном матче против легенд «Фламенго»

Матч организует экс-игрок и легенда «Фламинго» Зико. Он считается одним из выдающихся футболистов в истории, известен своим дриблингом и выполнением стандартных положений. Игра состоится 27 декабря, в этот день Зико провел свой прощальный матч за бразильский клуб. С тех пор в эту дату он организует матчи звезд. Также 27 декабря 2009 года на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро открыли памятник Зико, ставшему лучшим бомбардиром с 333 голами.