Клаудиньо сыграет в выставочном матче против легенд «Фламенго»
Игрок «Зенита» Клаудиньо примет участие в выставочном матче легенд «Фламенго» с бразильскими звездами, сообщил журналист Виллиам Брум в одной из своих соцсетей.
Игрок «Зенита» Клаудиньо примет участие в выставочном матче легенд «Фламенго» с бразильскими звездами, сообщил журналист Виллиам Брум в одной из своих соцсетей.
Матч организует экс-игрок и легенда «Фламинго» Зико. Он считается одним из выдающихся футболистов в истории, известен своим дриблингом и выполнением стандартных положений. Игра состоится 27 декабря, в этот день Зико провел свой прощальный матч за бразильский клуб. С тех пор в эту дату он организует матчи звезд. Также 27 декабря 2009 года на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро открыли памятник Зико, ставшему лучшим бомбардиром с 333 голами.
Клаудиньо перешел в «Зенит» в 2021 году из «Ред Булл Брагантино». В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провел 18 матчей в РПЛ, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.
«Зенит» ушел на зимнюю паузу в чемпионате России располагаясь на второй строчке в турнирной таблице, набрав 36 очков и отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.