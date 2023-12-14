Аршавин выделил три основные проблемы академии «Зенита»

«Медицина, охрана и столовая, вот с чем я здесь борюсь. В моем понимании у нас все должно быть лучше. Мы, к сожалению, не во всем лучшие. Мы ни на кого не равняемся, но я думаю, что передовые это “Краснодар”, ну и мы где-то рядом.