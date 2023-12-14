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15:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Аршавин выделил три основные проблемы академии «Зенита»

Экс-игрок, а ныне заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал три главные проблемы академии петербургского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«Медицина, охрана и столовая, вот с чем я здесь борюсь. В моем понимании у нас все должно быть лучше. Мы, к сожалению, не во всем лучшие. Мы ни на кого не равняемся, но я думаю, что передовые это “Краснодар”, ну и мы где-то рядом.

Жалобы поступают на столовую, мы принимаем какие-то решения, а жалобы все равно поступают, так не должно быть«, — сказал Аршавин в интервью на YouTube-канале“СБГ ШОУ”.

В январе 2022 года Аршавин стал заместителем генерального директора по спортивному развитию. В июле 2023 года вошел в состав правления «Зенита» (коллегиальный исполнительный орган футбольного клуба).

Андрей Аршавин — воспитанник «Зенита». За первую команду он начал выступать в 1999 году. В составе сине-бело-голубых Аршавин трижды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.

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