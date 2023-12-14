Аршавин: Может ли «Зенит» скупить всех? Скорее да, чем нет

«Может ли “Зенит” скупить всех? Ну, “Зенит” не ставил себе такую задачу, но я думаю, что, в принципе, если вложиться, то, по большому счёту, скорее всего, да, чем нет», — сказал Аршавин на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

В январе 2022 года Аршавин стал заместителем генерального директора по спортивному развитию. В июле 2023 года вошел в состав правления «Зенита» (коллегиальный исполнительный орган футбольного клуба).

Андрей Аршавин — воспитанник «Зенита». За первую команду он начал выступать в 1999 году. В составе петербургского клуба Аршавин трижды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.