Аршавин: Может ли «Зенит» скупить всех? Скорее да, чем нет
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил на вопрос, смог бы петербургский клуб скупить всех молодых звёзд в российском футболе.
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил на вопрос, смог бы петербургский клуб скупить всех молодых звёзд в российском футболе.
«Может ли “Зенит” скупить всех? Ну, “Зенит” не ставил себе такую задачу, но я думаю, что, в принципе, если вложиться, то, по большому счёту, скорее всего, да, чем нет», — сказал Аршавин на YouTube-канале «СБГ ШОУ».
В январе 2022 года Аршавин стал заместителем генерального директора по спортивному развитию. В июле 2023 года вошел в состав правления «Зенита» (коллегиальный исполнительный орган футбольного клуба).
Андрей Аршавин — воспитанник «Зенита». За первую команду он начал выступать в 1999 году. В составе петербургского клуба Аршавин трижды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.
«Зенит» становился чемпионом Российской Премьер-Лиги в пяти последних сезонах подряд. В сезоне-2023/24 сине-бело-голубые после 18-го тура занимают вторую строчку, уступая два очка «Краснодару».