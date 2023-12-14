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17:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Аршавин: Может ли «Зенит» скупить всех? Скорее да, чем нет

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил на вопрос, смог бы петербургский клуб скупить всех молодых звёзд в российском футболе.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Может ли “Зенит” скупить всех? Ну, “Зенит” не ставил себе такую задачу, но я думаю, что, в принципе, если вложиться, то, по большому счёту, скорее всего, да, чем нет», — сказал Аршавин на YouTube-канале «СБГ ШОУ».

В январе 2022 года Аршавин стал заместителем генерального директора по спортивному развитию. В июле 2023 года вошел в состав правления «Зенита» (коллегиальный исполнительный орган футбольного клуба).

Андрей Аршавин — воспитанник «Зенита». За первую команду он начал выступать в 1999 году. В составе петербургского клуба Аршавин трижды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.

«Зенит» становился чемпионом Российской Премьер-Лиги в пяти последних сезонах подряд. В сезоне-2023/24 сине-бело-голубые после 18-го тура занимают вторую строчку, уступая два очка «Краснодару».

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 Аршавин: Может ли «Зенит» скупить всех? Скорее да, чем нет
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