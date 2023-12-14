Аршавин: Такой игрок, как я, рождается раз в 50 лет в России
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о развитии воспитанников петербургского клуба.
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о развитии воспитанников петербургского клуба.
Экс-футболист «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос о том, как воспитать нового Аршавина, игрока, сопоставимого с ним по уровню.
«Аршавин должен родиться. Ему должны не мешать. Как бы мы тренировки тут ни придумывали, ни делали спецотдел по индивидуальной подготовке, ходили, лелеяли их и так далее — я, честно, прихожу к выводу: кто должен выплыть, он выплывет рано или поздно, а кто не должен — ты его хоть превозноси, он подержится искусственно, а потом все равно упадет. Много факторов должно срастись, чтобы получилось так. Может, Аршавин в этих стенах не должен вырасти — вырастет где-то в другом месте. Но такой игрок, как я — это нескромно говорить, — он не рождается каждые 10−20 лет, может, 50 лет. В России», — сказал Аршавин на YouTube-канале «СБГ ШОУ».
В январе 2022 года Аршавин стал заместителем генерального директора по спортивному развитию. В июле 2023 года вошел в состав правления «Зенита» (коллегиальный исполнительный орган футбольного клуба).
Андрей Аршавин — воспитанник «Зенита». За первую команду он начал выступать в 1999 году. В составе петербургского клуба Аршавин трижды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.