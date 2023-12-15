ФИФА удовлетворила иск «Ростова» к «Роме» по делу Шомуродова

«Футбольный клуб “Ростов” в сентябре текущего года подал иск в футбольный трибунал ФИФА к итальянскому клубу “Рома” в связи с переходом нападающего Эльдора Шомуродова. “Ростов” не получил солидарные выплаты от римлян при переходе из “Дженоа”. Наша жалоба была рассмотрена и удовлетворена ФИФА в полном объеме», — сказано в сообщении клуба.

Шомуродов выступал за «Ростов» с 2017 по 2020 год. Он провел за российский клуб 91 матч, забил 18 голов и сделал 12 результативных передач. В октябре 2020 года «Ростов» продал Шомуродова в «Дженоа» за 7,5 млн евро и будущий процент с последующей продажи игрока. Следующим летом Шомуродов был продан в «Рому» за 17,5 млн евро. «Ростов» должен был получить от римского клуба 15% от прибыли «Дженоа» — 1,5 млн евро.